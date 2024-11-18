"На выезде из Риги, на Елгавском шоссе, на обочине дороги уже некоторое время опасно нависают поваленные деревья", - пишет зрительница Рута программе Bez Tabu.
Видео ⟩ Опасные деревья на обочине шоссе; муниципалитет комментирует
Телезрительница продолжает: "Может быть, есть возможность узнать, планируется ли их убрать? Сейчас ситуация выглядит весьма опасной".
Программа осмотрела место происшествие и обнаружила, что несколько поваленных ветром берез были вырваны из земли со всеми корнями. Только благодаря растущим ближе к дороге кленам, которые ещё сопротивляются непогоде, березы не упали на дорогу.
Когда программа обратились в самоуправление, то получила ответ, что самоуправление знает об этой ситуации и что идет процесс выдачи разрешений на вырубку деревьев.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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