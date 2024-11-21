Видео Поспешный маневр стоил жизни. Новые данные о трагедии на Видземском шоссе

Водитель микроавтобуса около 8:00 утра вез бытовую химию в Алуксне. На Видземском шоссе недалеко от Лигатне, он заметил в левом боковом зеркале, что водитель минивэна Volkswagen, двигавшегося позади, собирается совершить резкий обгон. Мужчина рассказывает, что последующие события на шоссе разворачивались молниеносно.

"Вот, этот "встретился" с фурой, и его отбросило на мою полосу. И ещё я него врезался. [Вопрос: Куда вы ехали?] Туда. Он тоже ехал туда, только начал обгон, но прямо перед ним был грузовик. Насколько я понял, водитель грузовика пытался уйти от столкновения, съезжая на обочину, но он всё равно "влетел". А его рикошетом отбросило на мою полосу, прямо передо мной", - рассказывает водитель микроавтобуса.

Водитель микроавтобуса утверждает, что Volkswagen ударился о встречный грузовик и срикошетил в переднюю часть микроавтобуса. К сожалению, удар оказался смертельным для водителя минивэна Volkswagen.

"[Вопрос: Я так понимаю, человек умер?] Да, умер. [Вопрос: Как вы себя чувствуете физически?] Немного разбитый. Врачи меня осмотрели, сказали отдыхать. Но вроде все нормально", - говорит водитель микроавтобуса.

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Пока пожарные регулировали движение транспорта на конкретном участке дороги, полиция зафиксировала происшествие.

Полиция все еще выясняет причины аварии, в том числе и то, что обгон мог начаться в том месте, где его вообще нельзя было совершать.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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