ISW: что происходит на фронте в Луганской и Донецкой областях

По сообщениям ISW, ни одна из сторон пока не может добиться убедительного успеха.

Как сообщают эксперты, 8 декабря российская армия направила подкрепление на свои позиции в районе города Сватово в Луганской области, контроль над которым пытаются взять ВСУ, и попыталась провести там контрнаступление. Однако со ссылкой на украинских военных ISW отмечает, что контрнаступление было отражено.

В связи с ситуацией в этом районе Институт изучения войны напоминает о своих прогнозах о том, что армия РФ намерена усилить свою активность под Сватово, чтобы предупредить ожидаемое наступление украинских военных.

В течение четверга российские военные также увеличили темп контратак около оккупированного ими города Кременная, который расположен ближе к Лисичанску и Северодонецку. К Кременной пытаются продвигаться ВСУ – и армия РФ им противодействует.

Украинские военные говорят, что здесь были отражены несколько атак, а российское минобороны сообщает о своих наступательных действиях в направлении Лимана. ISW цитирует одного из российских военных блогеров, по словам которого армия РФ добивается под Кременной незначительных успехов, но не может продвинуться вглубь украинских позиций.

Местом наиболее ожесточенных боев остается Бахмут Донецкой области, где российская армия активно атакует. Однако Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские военные сумели отразить наступления армии России. Российские источники утверждают, что ВСУ, в свою очередь, контратаковали около пяти населенных пунктов около Бахмута, но эти попытки были отражены.