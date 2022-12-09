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Видео ⟩ В Царникаве поезд насмерть сбил женщину

rus.tvnet.lv
В Царникаве поезд насмерть сбил женщину
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Поезд. Иллюстративное фото
Поезд. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В Царникаве в среду, 7 декабря, погибла 55-летняя женщина, попав под поезд. Она перебегала железнодорожный переезд перед электричкой. К сожалению, машинист не успел вовремя затормозить, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Женщина перебегала железнодорожный переход, но попала под поезд, который протащил ее еще на 15 метров вперед.

Медики констатировали смерть женщины, а полиция приступила к процессуальным действиям. 

Очевидцы остались недовольны работой полиции. По их словам тело слишком долго пролежало на всеобщем обозрении.

В полиции не отрицают, что процессуальные действия занимают много времени, но заявили, что после осмотра тело было прикрыто.

Полиция возбудила уголовное дело и назначила вскрытие, которое даст информацию о том, находилась ли погибшая в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент нет данных, что женщина покончила жизнь самоубийством. 

Темная погода и снег могли повлиять на способность женщины оценить ситуацию.

"Снег может приглушить звук приближающегося поезда, поэтому людям нужно быть еще более осторожными на железнодорожных путях в темное время суток и в различных погодных условиях зимой", - сказала представитель Latvijas dzelzceļš.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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