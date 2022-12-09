"У меня двое детей, одному 11 лет, а другому девять. У меня также есть два партнера, с которыми я живу. Дэниэль, мой законный партнер и биологический отец моих детей, и Тай, мой неофициальный партнер, который также принимает участие в воспитании детей. У нас нет отношений втроем: мы живем вместе, но Даниэль и Тай не любовники, и я сплю с ними по отдельности". Вот что рассказывает порталу Insider американка Дженнифер Мартин о своей семье.
"У меня двое детей и двое партнеров. Мы все живем вместе и счастливы". История полиаморной семьи
Портал Apollo.lv пересказывает эту историю. Тут и далее - повествование от лица Дженнифер Мартин.
Дэниэль и я поженились в 2016 году. Нашим детям тогда было шесть и три года. Когда мы поженились, мы знали, что хотим присоединиться к местной полиаморной группе, дружественной к семьям. Мы познакомились с другими полиаморными семьями, водили детей на групповые мероприятия. Это помогло моим детям нормализовать полиаморию в раннем возрасте.
Однако мы не думали, что когда-нибудь будем жить с другим партнером.
Я беспокоилась о том, что мои дети привяжутся к кому-то, кто не будет с нами в конце концов, это было бы ненужной душевной болью.
Поэтому в начале мы в основном встречались с людьми, которые были в такой же ситуации, как и мы - два партнера с детьми, людьми, у которых есть своя жизнь.
Все изменилось, когда мы встретили Тая, который был одинок. Мы начали с ним встречаться в 2018 году, а в 2020-м - прямо перед пандемией - все впятером переехали в новый дом: Дэниэль, наши дети и Тай. Мы все проводили много времени вместе еще до переезда, но пандемия нас особо сблизила. Вскоре наши дети стали воспринимать Тая как еще одного родителя.
Хотя и Тай не биологический родитель моих детей, мы собрали документы, подтверждающие, что он получит законную опеку над детьми и всю нашу недвижимость в маловероятном случае -если что-то случится со мной и Дэниелем. Он также поклялся быть рядом с нашими детьми, даже если мы разведемся. Но вряд ли мы расстанемся.
Мы все вместе действительно счастливы, и то, как мы живем, идет на пользу нам всем. Нам нравится быть в полиаморных отношениях, а также нашим детям нравится, что вокруг несколько родителей.
Воспитывать детей в полиаморной семье со стороны может казаться сложно. На самом деле это настоящее воплощение мечты. Если один или второй занят, всегда есть кто-то, кто посмотрит за детьми.
И ни одному, ни даже двум родителям не приходится заниматься всем: ни в воспитании детей, ни в быту. У каждого из нас есть своя "специальность" - я люблю планировать еду и готовить, Тай заботится об одежде, Дэниэль моет посуду, один из детей выносит мусор, а другой кормит домашних животных.
Еще один плюс трех взрослых людей, живущих под одной крышей, - три зарплаты!
Однако мы не закрытая группа. У нас с Таем есть партнеры вне семьи, с которыми мы встречаемся. У Дэниэля также есть девушка, которая не живет с нами. Мы встречаемся с нашими партнерами вне дома по отдельности, но один из нас всегда находится дома с детьми, чтобы поддерживать у них чувство стабильности. И хотя у каждого из нас свои планы и встречи, со временем нам как-то удалось их расставить так, чтобы никто не пострадал. Все можно согласовать! Мы используем общий календарь Google, где каждый вводит свои планы и даты.
На самом деле, я не так часто встречаюсь с кем-то. Всегда осознаю, что семья для меня на первом месте и что мое время ограничено. Мы договорились с Дэниэлем и Таем, что знакомиться с нашими детьми могут только серьезные партнеры. Мы решили это после травматического расставания. Какое-то время я встречалась с женщиной, у которой тоже были дети, и наши дети стали очень близкими друзьями. Расставание было тяжелым, она оборвала все контакты между нашими семьями и игнорировала любые попытки общения. Наши дети прошли через это, поэтому теперь мы очень осторожно относимся к тому, чтобы знакомить наших детей с кем-либо из наших внешних партнеров.
У нас есть друзья с семьями, которые понимают и принимают нас, и мы открыты и принимающие. Мы просто теперь более внимательно относимся к тому, когда и с кем мы знакомим детей.
Во время праздников планирование в полиаморных семьях должно производиться с особой филигранью. Обычно нелегко переключаться между двумя группами родителей, бабушек и дедушек, не говоря уже обо всех остальных родственниках. В нашей семье надо умножать на три. Мы планируем очень тщательно и с каждым годом делаем это все лучше и лучше.
Правда: чем больше партнеров, тем больше траты на праздничные обеды и подарки. Но вы получаете то, что даете. Я стараюсь дарить подарки одинаковой ценности и Дэниэлю, и Таю, но, конечно, больше всех выигрывают дети - они получают подарки от трех родителей.
Семья очень важна для меня, и одна из самых замечательных вещей в полиамории заключается в том, что теперь у меня гораздо большая семья и гораздо больше любви. Да, это требует гораздо больше работы, и да, иногда более консервативные родственники поначалу чувствуют себя неловко рядом с нами. Но наши большие семьи, к счастью, до сих пор нас очень любят, и со временем родственники просто привыкают к тому, что нас больше.
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