"У меня двое детей и двое партнеров. Мы все живем вместе и счастливы". История полиаморной семьи

На самом деле, я не так часто встречаюсь с кем-то. Всегда осознаю, что семья для меня на первом месте и что мое время ограничено. Мы договорились с Дэниэлем и Таем, что знакомиться с нашими детьми могут только серьезные партнеры. Мы решили это после травматического расставания. Какое-то время я встречалась с женщиной, у которой тоже были дети, и наши дети стали очень близкими друзьями. Расставание было тяжелым, она оборвала все контакты между нашими семьями и игнорировала любые попытки общения. Наши дети прошли через это, поэтому теперь мы очень осторожно относимся к тому, чтобы знакомить наших детей с кем-либо из наших внешних партнеров.

У нас есть друзья с семьями, которые понимают и принимают нас, и мы открыты и принимающие. Мы просто теперь более внимательно относимся к тому, когда и с кем мы знакомим детей.

Во время праздников планирование в полиаморных семьях должно производиться с особой филигранью. Обычно нелегко переключаться между двумя группами родителей, бабушек и дедушек, не говоря уже обо всех остальных родственниках. В нашей семье надо умножать на три. Мы планируем очень тщательно и с каждым годом делаем это все лучше и лучше.

Правда: чем больше партнеров, тем больше траты на праздничные обеды и подарки. Но вы получаете то, что даете. Я стараюсь дарить подарки одинаковой ценности и Дэниэлю, и Таю, но, конечно, больше всех выигрывают дети - они получают подарки от трех родителей.

Семья очень важна для меня, и одна из самых замечательных вещей в полиамории заключается в том, что теперь у меня гораздо большая семья и гораздо больше любви. Да, это требует гораздо больше работы, и да, иногда более консервативные родственники поначалу чувствуют себя неловко рядом с нами. Но наши большие семьи, к счастью, до сих пор нас очень любят, и со временем родственники просто привыкают к тому, что нас больше.