СМИ: Резия Калниня и Айнар Рубикис все же разводятся

По данным журнала Kas Jauns, неожиданное откровение Рубикиса было воспринято общественностью двояко - одни поддерживают его за смелый шаг рассказать о разрушительном сожительстве, другие же осуждают, отмечая, что это почти предательство - публично делиться такой информацией о супруге, которой он обещал быть вместе и в горе, и в радости.

Дирижер суров в высказываниях касательно своего разрушающегося брака: "Игнорирование красных флажков только потому, что вы хотите видеть в человеке хорошее, дорого обойдется вам впоследствии".

"Ожидается, что паре предстоит официальный развод с разделом имущества, в результате которого Резии, возможно, придется покинуть принадлежащий Айнару дом в Марупе, где они жили вместе", - сообщает Kas Jauns на этой неделе.

В свою очередь Резия Калниня, которая еще неделю назад говорила, что в ее супружеской жизни с Айнаром все в порядке, что месяц назад они возобновили брачные клятвы друг другу, не разводятся и не планируют этого делать, теперь, после публичных заявлений мужа, заняла молчаливую позицию и заявила, что не будет давать никаких комментариев по этому поводу.

Журнал отмечает, что краски сгущает и уже какое-то время циркулирующий в театральных кругах слух о возможном сближении Рубикиса с актрисой Лаурой Эрдлане, которая на 25 лет моложе дирижера и очень похожа на Резию в молодости. Сам Рубикис категорически отрицает эти сообщения, утверждая, что это ложь и выдумки.

Как известно, пара поженилась 31 июля 2013 года. Для Резии и Айнара это второй брак.

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