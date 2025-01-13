Лелде Цериня оказала первую помощь пострадавшим в ДТП на Вентспилсском шоссе

На своей странице в Instagram она рассказала, что в субботу утром отправлялась на семинар, но по пути заметила разбитый микроавтобус у обочины. Увидев это, Лелде незамедлительно остановилась, чтобы помочь пострадавшим.

"Эти выходные начались для меня крайне трагично, - пишет Лелде. - Когда мы ехали на семинар, то заметили у дороги перевернутый автобус. Мы остановились и были первыми, кто откликнулся и начал оказывать помощь. Детальный рассказ тут не нужен, чтобы понять, насколько это было страшно. Думать времени не оставалось, нельзя было застыть на месте. Нужно было действовать и делать все возможное, чтобы помочь."

Она продолжает: "От души призываю всех водителей учитывать дорожные условия, брать на себя ответственность, пристегивать ремни и учить этому своих детей. Также проверяйте, есть ли в вашем автомобиле аптечка и полна ли она. Например, в этой ситуации нам понадобилось фольгированное одеяло, которое пришлось искать сразу в нескольких машинах."

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