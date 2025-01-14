Объявление номинантов на "Оскар" вновь перенесли

Изначально объявление номинантов было запланировано на 17 января, но из-за пожаров его сначала перенесли на 19 января.

Церемония награждения должна пройти 2 марта.

Как уже сообщалось, фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток" вошел в список из 15 фильмов, претендующих на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Во многих районах Лос-Анджелеса уже неделю бушуют широкомасштабные лесные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека.

Из-за пожаров были отложены и другие мероприятия киноиндустрии.

Галерея: Пожары в Лос-Анджелесе

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!