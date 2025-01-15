В среду, 15 января, были объявлены номинации на ежегодную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Анимационный фильм "Поток" (Straume) режиссера Гинта Зилбалодиса претендует на награду в двух номинациях: "Лучший детский и семейный фильм" и "Лучший анимационный фильм".
"Поток" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
Напомним, латвийский фильм вошел в лонг-лист премии в трех категориях: "Лучший анимационный фильм", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший детский и семейный фильм".
Премия присуждается Британской академией кино и телевизионных искусств, которая ежегодно организует не только церемонию награждения, отмечая лучшие достижения в отечественном и международном кино и телевидении, но и обширную серию мероприятий с мастер-классами, дискуссиями, созданием и развитием платформ для сотрудничества между широким кругом профессионалов кино.
Голосование за победителей откроется 22 января, в нем примут участие около 8 тысяч британских профессионалов кино и телевидения. Церемония награждения состоится 16 февраля в Лондоне.
В номинации "Лучший анимационный фильм" "Потоку" противостоят те же претенденты, что и на конкурсе "Золотой глобус": "Головоломка 2" (Inside Out 2), "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot).
Весь список номинаций и претендентов опубликован на сайте премии.
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