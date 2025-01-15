"Поток" номинирован на премию BAFTA в двух категориях

Напомним, латвийский фильм вошел в лонг-лист премии в трех категориях: "Лучший анимационный фильм", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший детский и семейный фильм".

Премия присуждается Британской академией кино и телевизионных искусств, которая ежегодно организует не только церемонию награждения, отмечая лучшие достижения в отечественном и международном кино и телевидении, но и обширную серию мероприятий с мастер-классами, дискуссиями, созданием и развитием платформ для сотрудничества между широким кругом профессионалов кино.

Фото: Kadrs no filmas "Straume"

Голосование за победителей откроется 22 января, в нем примут участие около 8 тысяч британских профессионалов кино и телевидения. Церемония награждения состоится 16 февраля в Лондоне.

В номинации "Лучший анимационный фильм" "Потоку" противостоят те же претенденты, что и на конкурсе "Золотой глобус": "Головоломка 2" (Inside Out 2), "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot).

Весь список номинаций и претендентов опубликован на сайте премии.

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