С 1 января 2023 года молодые люди от 18 до 25 лет смогут бесплатно получать презервативы в аптеках страны.
Во Франции презервативы для молодежи будут бесплатными
Во Франции презервативы для молодежи будут бесплатными
"Мы начинаем небольшую революцию в области контрацепции", - так Макрон прокомментировал это решение в своем Twitter.
Les maladies sexuellement transmissibles sont en recrudescence chez les jeunes. C'est pourquoi, nous engageons une petite révolution de la prévention : https://t.co/x80Cvlo8x9— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022
На такой шаг власти Франции пошли из-за того, что в стране растет число заболеваний, передающихся половым путем.
Макрон также объявил и о других мерах в этой области: бесплатном доступе в аптеках к средствам экстренной контрацепции для всех женщин, бесплатном обследовании без рецепта для людей моложе 26 лет на инфекции, передающиеся половым путем, помимо ВИЧ.
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