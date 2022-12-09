Во Франции презервативы для молодежи будут бесплатными

"Мы начинаем небольшую революцию в области контрацепции", - так Макрон прокомментировал это решение в своем Twitter.

Les maladies sexuellement transmissibles sont en recrudescence chez les jeunes. C'est pourquoi, nous engageons une petite révolution de la prévention : https://t.co/x80Cvlo8x9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022

На такой шаг власти Франции пошли из-за того, что в стране растет число заболеваний, передающихся половым путем.

Макрон также объявил и о других мерах в этой области: бесплатном доступе в аптеках к средствам экстренной контрацепции для всех женщин, бесплатном обследовании без рецепта для людей моложе 26 лет на инфекции, передающиеся половым путем, помимо ВИЧ.