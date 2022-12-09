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Во Франции презервативы для молодежи будут бесплатными

rus.tvnet.lv
Во Франции презервативы для молодежи будут бесплатными
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Презерватив. Фото иллюстративное.
Презерватив. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С 1 января 2023 года молодые люди от 18 до 25 лет смогут бесплатно получать презервативы в аптеках страны.

"Мы начинаем небольшую революцию в области контрацепции", - так Макрон прокомментировал это решение в своем Twitter.

На такой шаг власти Франции пошли из-за того, что в стране растет число заболеваний, передающихся половым путем.

Макрон также объявил и о других мерах в этой области: бесплатном доступе в аптеках к средствам экстренной контрацепции для всех женщин, бесплатном обследовании без рецепта для людей моложе 26 лет на инфекции, передающиеся половым путем, помимо ВИЧ.

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