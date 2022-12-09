В Риге Государственная полиция обнаружила у нелегального распространителя телевидения большие запасы наркотиков, сообщает полиция.
Полиция нашла у "телепирата" тайник с наркотиками
Борясь с телевизионным пиратством, 22 ноября полиция арестовала мужчину за нелицензионную ретрансляцию телевизионных программ.
В ходе обысков у задержанного и клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники полиции изъяли оборудование для настройки телесигнала, карты кодов доступа "Триколор", телеприемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и бухгалтерские документы.
Также у мужчины изъято около 200 граммов амфетамина и около одного килограмма марихуаны.
Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что этот человек занимался противоправной деятельностью на протяжении нескольких лет.
Мужчина занимался поиском клиентов, в том числе размещал объявления в интернете, а также сам технически обеспечивал подключение к телевидению и обслуживание клиентов.
Полицией возбуждено уголовное дело о нарушении авторских или смежных прав и незаконном обороте наркотических веществ.
На изъятые вещества назначена экспертиза.
Мужчину признали подозреваемым, и суд в качестве меры пресечения заключил его под стражу.
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