Полиция нашла у "телепирата" тайник с наркотиками

Борясь с телевизионным пиратством, 22 ноября полиция арестовала мужчину за нелицензионную ретрансляцию телевизионных программ.

В ходе обысков у задержанного и клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники полиции изъяли оборудование для настройки телесигнала, карты кодов доступа "Триколор", телеприемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и бухгалтерские документы.

Также у мужчины изъято около 200 граммов амфетамина и около одного килограмма марихуаны.

Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что этот человек занимался противоправной деятельностью на протяжении нескольких лет.

Мужчина занимался поиском клиентов, в том числе размещал объявления в интернете, а также сам технически обеспечивал подключение к телевидению и обслуживание клиентов.

Полицией возбуждено уголовное дело о нарушении авторских или смежных прав и незаконном обороте наркотических веществ.

На изъятые вещества назначена экспертиза.

Мужчину признали подозреваемым, и суд в качестве меры пресечения заключил его под стражу.