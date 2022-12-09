В пожаре в Валмиере погиб человек

Вчера в 9:31 в VUGD поступил вызов на улицу Страупес в Валмиере, где горел сарай, в котором, вероятно, находился человек. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сарай с жилым помещением площадью 70 квадратных метров. В здании был обнаружен человек, у которого медики констатировали смерть.

Сегодня утром в VUGD поступил вызов в Скултскую волость Лимбажского края, где после дорожно-транспортного происшествия из фуры на шоссе Рига-Айнажи вытекло около 400 литров топлива. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали утечку.

Минувшей ночью спасатели также выезжали в Саласпилсскую волость, где на участке от Рижской окружной дороги до Саласпилса произошло ДТП. В аварию попала фура, из которой вытекало топливо.

За минувшие сутки в VUGD поступило 47 вызовов - 12 на тушение пожаров, 24 на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.

ДТП

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали пять человек, в том числе один пешеход, сообщили LЕТА в Государственной полиции.

В результате ДТП в Рижском районе пострадали два человека, в Земгале двое, в Латгале - один пешеход.

Всего за сутки в Латвии зафиксировано 156 дорожно-транспортных происшествий и 361 нарушение правил дорожного движения.

Шесть водителей были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, четверо из них были сильно пьяными. Полиция также составила 59 протоколов за превышение скорости и 24 за агрессивное вождение.