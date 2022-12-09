Видео ⟩ На Валмиерском шоссе столкнулись два автомобиля. Один человек в больнице

Один человек был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего медицинского освидетельствования. Полиция разъясняет обстоятельства аварии.

Видео: Место аварии на шоссе Рига - Валмиера

Смертельный пожар в Валмиере

В пятницу стало известно, что в результате пожара в Валмиере в четверг погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вчера в 9:31 в VUGD поступил вызов на улицу Страупес в Валмиере, где горел сарай, в котором, вероятно, находился человек. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сарай с жилым помещением площадью 70 квадратных метров. В здании был обнаружен человек, у которого медики констатировали смерть.

В четверг в ДТП пострадали пять человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали пять человек, в том числе один пешеход, сообщили LEТА в Госполиции.

В результате ДТП в Рижском районе пострадали два человека, в Земгале двое, в Латгале - один пешеход.

Всего за сутки в Латвии зафиксировано 156 дорожно-транспортных происшествий и 361 нарушение правил дорожного движения.

Шесть водителей были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, четверо из них были сильно пьяными.

Полиция также составила 59 протоколов за превышение скорости и 24 за агрессивное вождение.