В пятницу, 9 декабря, около 10:20 на 6-м километре шоссе Рига - Валмиера произошло столкновение двух автомобилей, сообщили порталу Apollo.lv представители Государственной полиции.
Видео ⟩ На Валмиерском шоссе столкнулись два автомобиля. Один человек в больнице
Один человек был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего медицинского освидетельствования. Полиция разъясняет обстоятельства аварии.
Видео: Место аварии на шоссе Рига - Валмиера
Смертельный пожар в Валмиере
В пятницу стало известно, что в результате пожара в Валмиере в четверг погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вчера в 9:31 в VUGD поступил вызов на улицу Страупес в Валмиере, где горел сарай, в котором, вероятно, находился человек. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сарай с жилым помещением площадью 70 квадратных метров. В здании был обнаружен человек, у которого медики констатировали смерть.
В четверг в ДТП пострадали пять человек
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали пять человек, в том числе один пешеход, сообщили LEТА в Госполиции.
В результате ДТП в Рижском районе пострадали два человека, в Земгале двое, в Латгале - один пешеход.
Всего за сутки в Латвии зафиксировано 156 дорожно-транспортных происшествий и 361 нарушение правил дорожного движения.
Шесть водителей были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, четверо из них были сильно пьяными.
Полиция также составила 59 протоколов за превышение скорости и 24 за агрессивное вождение.
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