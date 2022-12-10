В Амстердаме планируют ограничить курение марихуаны

Планируется, что новые правила коснутся в основном ночной жизни.

Как указывают чиновники, открытый и свободный характер Амстердама создал у туристов ошибочное представление, что "все происходит и все разрешено".

Правила среди прочего потребуют раньше заканчивать работу предприятий общепита и "оконной проституции", а также будут более строго ограничивать холостяцкие вечеринки и организованный обход баров.

Власти города планируют кампанию, чтобы удержать туристов от прибытия в Амстердам "спустить пар".

Планируемый запрет на курение марихуаны в центральных районах города не будет относиться на кофешопы, а будет направлен на курение на свежем воздухе, особенно на площадях и улицах. Для нарушителей предусмотрены крупные денежные штрафы.

Этот комплекс мероприятий - попытка властей Амстердама защитить центральные районы города от чрезмерного туризма.

В будущем году город планирует принять 18 миллионов посетителей, что близко к максимальной подсчитанной властями города границе - около 20 миллионов туристов в год.

В Амстердаме проживает 900 000 человек.

Городская дума Амстердама планирует принять более строгие правила незадолго до Рождества.