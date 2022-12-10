"Сделал больше, чем требовалось". Женщина благодарит полицейского за помощь

"Это утро поразило нас. 15 градусов мороза! И это удивило и мою машину. Дизелям не нравится зима", - пишет Лаура.

"Подруга приехала - пробуем запустить. Добавим, что мы знаем только в общих чертах, где должен быть какой-то провод, и немного боимся "получить по пальцам". Итак, мы стоим с проводами в руках и думаем, как ей лучше подъехать к моей машине и где у ее машины вообще аккумулятор.

А потом я пережила ситуацию, которую я видела в интернете. Полицейский подошел, помог, рассказал, в чем может быть проблема и так далее.

Он сделал больше, чем требовалось.

И пусть этот текст служит благодарностью полицейскому, за вдохновение другим, что любой может помочь, если хочет и если не все равно, и на радость себе, что в мире все в порядке!"