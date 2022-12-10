В субботу, 10 декабря, девушка поделилась в Facebook трогательной историей, выразив благодарность некому работнику Рижской муниципальной полиции. Полицейский любезно помог ей завести машину, которая разрядилась холодным утром.
"Сделал больше, чем требовалось". Женщина благодарит полицейского за помощь
"Это утро поразило нас. 15 градусов мороза! И это удивило и мою машину. Дизелям не нравится зима", - пишет Лаура.
"Подруга приехала - пробуем запустить. Добавим, что мы знаем только в общих чертах, где должен быть какой-то провод, и немного боимся "получить по пальцам". Итак, мы стоим с проводами в руках и думаем, как ей лучше подъехать к моей машине и где у ее машины вообще аккумулятор.
А потом я пережила ситуацию, которую я видела в интернете. Полицейский подошел, помог, рассказал, в чем может быть проблема и так далее.
Он сделал больше, чем требовалось.
И пусть этот текст служит благодарностью полицейскому, за вдохновение другим, что любой может помочь, если хочет и если не все равно, и на радость себе, что в мире все в порядке!"
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