Пабрикс: "Для развития Латвии" пострадало из-за поддержки инициатив правительства Кариньша

По его словам, ранее использованная тактика не может быть использована повторно.

Пабрикс признал, что за четыре года работы в Сейме и правительстве были допущены ошибки. По его словам, "Для развития Латвии" без возражений поддерживала инициативы правительства Кришьяниса Кариньша, за что и заплатила на выборах в 14-й Сейм.

Он считает, что в ходе борьбы с "Covid-19" были допущены серьезные ошибки, такие как запрет на продажу определенных групп товаров в супермаркетах или режим самоизоляции, который, по словам Пабрикса, был пустой тратой ресурсов. потому что должны были быть задействованы как полиция, так и Национальные вооруженные силы (НВС).

Также Латвия проиграла Эстонии, закрыв гостиницы и места отдыха. Особенно пострадали Валмиера и Валка, где люди предпочли ехать в соседнюю страну, потому что там были возможности для отдыха.

Пабрикс также обвинил движение "За!" в желании проводить отдельную избирательную кампанию в двух избирательных округах. Он согласен с тем, что были ошибки в том числе в определении целей и приоритетов партии.

По мнению министра, "Для развития Латвии" необходимо вернуться к классическим либеральным ценностям.

Пабрикс также выделил три приоритета, над которыми будет работать партия: индустриализация, инновации, потому что без них устойчивая индустриализация невозможна, а также инфраструктура.

"Нужно привести в порядок дороги, коммуникации и цифровизацию, и для этого не обязательно создавать новые министерские должности", - заявил Пабрикс.