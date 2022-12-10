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Пабрикс: "Для развития Латвии" пострадало из-за поддержки инициатив правительства Кариньша

rus.tvnet.lv/LETA
Пабрикс: "Для развития Латвии" пострадало из-за поддержки инициатив правительства Кариньша
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Министр обороны Артис Пабрикс.
Министр обороны Артис Пабрикс. Фото: Evija Trifanova/LETA

В нынешних обстоятельствах нет возможности, чтобы "Для развития Латвии" могла баллотироваться на следующих выборах в Сейм в союзе с движением "За!", заявил на съезде "Для развития Латвии" министр обороны уходящего правительства Артис Пабрикс.

По его словам, ранее использованная тактика не может быть использована повторно.

Пабрикс признал, что за четыре года работы в Сейме и правительстве были допущены ошибки. По его словам, "Для развития Латвии" без возражений поддерживала инициативы правительства Кришьяниса Кариньша, за что и заплатила на выборах в 14-й Сейм.

Он считает, что в ходе борьбы с "Covid-19" были допущены серьезные ошибки, такие как запрет на продажу определенных групп товаров в супермаркетах или режим самоизоляции, который, по словам Пабрикса, был пустой тратой ресурсов. потому что должны были быть задействованы как полиция, так и Национальные вооруженные силы (НВС).

Также Латвия проиграла Эстонии, закрыв гостиницы и места отдыха. Особенно пострадали Валмиера и Валка, где люди предпочли ехать в соседнюю страну, потому что там были возможности для отдыха.

Пабрикс также обвинил движение "За!" в желании проводить отдельную избирательную кампанию в двух избирательных округах. Он согласен с тем, что были ошибки в том числе в определении целей и приоритетов партии.

По мнению министра, "Для развития Латвии" необходимо вернуться к классическим либеральным ценностям.

Пабрикс также выделил три приоритета, над которыми будет работать партия: индустриализация, инновации, потому что без них устойчивая индустриализация невозможна, а также инфраструктура.

"Нужно привести в порядок дороги, коммуникации и цифровизацию, и для этого не обязательно создавать новые министерские должности", - заявил Пабрикс.

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