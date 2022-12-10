Дзинтарс: мы должны воспользоваться моментом для возрождения национальных идей в Латвии

По его словам, вряд ли на съезде Нацобъединения год назад кто-то думал, что сегодня уже будут приняты поправки о переводе школ на обучение на государственном языке, будут снесены крупнейшие символы оккупации, запрещены кремлевские пропагандистские каналы, Россия будет признана террористическим государством, а обязательная военная служба получит концептуальную поддержку.

В латвийской политике появилась новая реальность, которую Нацобъединение должно уметь считывать и использовать, подчеркнул Дзинтарс.

Он обратил внимание, что национальная риторика некоторых других партий может ввести некоторых граждан в заблуждение, однако состоявшиеся во время переговоров о формировании правительства дискуссии об иммиграционной политике показывают, что "на поле борьбы за латышскую Латвию союзников мало".

Политик также утверждал, что за идеологией толерантности и равноправия маскируется тоталитарный подход, который пытается вытеснить из академической, медийной и политической среды тех, кто хочет отстаивать традиционные ценности.

При этом Дзинтарс отметил, что необходимо найти способ защитить эти ценности, не возводя стену перед той частью нового поколения, которая получает информацию в основном на цифровых платформах.

Политик положительно оценил политический успех Нацобъединения, но призвал не останавливаться на достигнутом.