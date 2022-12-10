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Видео ⟩ Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий

rus.tvnet.lv
Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Немецкий репортер в прямом эфире для немецкого телеканала Die Welt из Москвы рассказывал об освобождении британской баскетболистки Бриттни Грайнер, пока его не прервал проходящий мимо мужчина.

Как видно на видео, немецкий журналист рассказывал о случившемся, когда человек перед лицом журналиста показал свой средний палец.

Кроме того мужчина посвятил грубую и унизительную фразу Германии.

"Это мужчина нас только что обозвал немецкими фашистами", - сообщил репортер. - "Он проходил мимо, обозвал нас немецкими фашистами, потом грубо высказался о США. Это мы только что слышали".

"Но надо сказать, что такие мужчины как это - в России исключение", - добавил журналист.

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