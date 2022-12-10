Видео ⟩ Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий

Как видно на видео, немецкий журналист рассказывал о случившемся, когда человек перед лицом журналиста показал свой средний палец.

Кроме того мужчина посвятил грубую и унизительную фразу Германии.

"Это мужчина нас только что обозвал немецкими фашистами", - сообщил репортер. - "Он проходил мимо, обозвал нас немецкими фашистами, потом грубо высказался о США. Это мы только что слышали".

"Но надо сказать, что такие мужчины как это - в России исключение", - добавил журналист.

A journalist of the German TV channel Welt decided to go live from #Moscow and this is what came out of it. pic.twitter.com/pfLQnW2ijS — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2022