Немецкий репортер в прямом эфире для немецкого телеканала Die Welt из Москвы рассказывал об освобождении британской баскетболистки Бриттни Грайнер, пока его не прервал проходящий мимо мужчина.
Видео ⟩ Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий
Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий
Как видно на видео, немецкий журналист рассказывал о случившемся, когда человек перед лицом журналиста показал свой средний палец.
Кроме того мужчина посвятил грубую и унизительную фразу Германии.
"Это мужчина нас только что обозвал немецкими фашистами", - сообщил репортер. - "Он проходил мимо, обозвал нас немецкими фашистами, потом грубо высказался о США. Это мы только что слышали".
"Но надо сказать, что такие мужчины как это - в России исключение", - добавил журналист.
A journalist of the German TV channel Welt decided to go live from #Moscow and this is what came out of it. pic.twitter.com/pfLQnW2ijS— NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2022
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