Видео ⟩ Центр Риги и аэропорт свяжет ночной автобус

Как сообщает TV3, Рижская дума проведет эксперимент - все же запустить ночью 22-й автобус между центром города и аэропортом. Если в испытательном режиме будет спрос на ночной автобус, то, возможно, самоуправление может принять решение о том, чтобы такой транспорт остался.

Эксперимент может начаться в январе, и это будет попытка улучшить первое впечатление туристов, прилетающих ночью, о стране. Ведь последний автобус в центр от аэропорта курсирует в полночь. После того, чтобы попасть в центр, надо взять такси, но существует риск "попасть" на нелегальных таксистов, которые за поездку могут вместо 20 евро потребовать даже 50 евро или более.

Чтобы способствовать узнаваемости ночного маршрута, Rīgas satiksme попросит аэропорт разрешить 22-му автобусу подъехать прямо к аэропорту. Аэропорт указывает, что можно перенести остановку автобуса ближе к зоне отлета.

Пока не ясно, как долго этот эксперимент может длиться.

Подробнее в сюжете!