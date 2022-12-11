Крестьянину в связи со смертью подростка присужден штраф

Уже сообщалось, что в деле обвинялся родившийся в 1949 году Эйхманис и его сын Эрвинс Эйхманис.

В деле выяснилось, что два сезонных сельскохозяйственных работника летом 2018 года были заняты каждый на одном из двух крестьянских хозяйств, причем подросток был занят не в соответствии с требованиями нормативных актов.

Не будучи ознакомленными с соответствующими нормативными актами, они 10 июля выполняли рабочее задание - на территории какого-то кооперативного товарищества чистили стены.

Когда эта работа была закончена, один из них решил приготовить раствор каустической соды (NaOH) для дезинфекции пола. С этой целью он задал другому сельскохозяйственному работнику в пустую 100-литровую бочку залить пять ведер горячей воды. За они должны были всыпать туда 25-килограммовый мешок гранулированной каустической соды. В момент, когда рабочие всыпали вещество, содержимое бочки выплеснулось им на тело и одежду.

Никакие средства индивидуальной защиты в работе не использовались. Несовершеннолетний получил ожоги 52% поверхности тела и через неделю умер в больнице.

Как заявили в прокуратуре, подросток не был информирован о свойствах вещества, с которым работал.

Суд Земгальского района признал обвиняемых невиновными и оправдал, а поддерживающее государственное обвинение лицо обратилось в Земгальский окружной суд с апелляционным протестом.

Земгальский окружной суд в декабре удовлетворил протест прокурора и отменил оправдательный приговор суда первой инстанции. Оба обвиняемых признаны виновными в совершении преступления и наказаны штрафами в размере 20 000 евро и 40 000 евро.