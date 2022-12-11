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Первый человек в мире излечен от агрессивного рака революционным методом

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Первый человек в мире излечен от агрессивного рака революционным методом
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13-летняя Алиса из Лестера
13-летняя Алиса из Лестера Фото: Blood Cancer UK/"Twitter"

Впервые используя революционно новую технологию и метод, девочку-подростка излечили от рака, сообщает BBC.

У 13-летней Алисы из Лестерса в мае прошлого года была диагностирована лейкемия Т-клеток, или рак крови.

Рак у девочки стал агрессивным. Химиотерапия и после этого трансплантация костного мозга не смогли помочь Алисе вылечиться.

Ее мама Кион призналась, что в прошлом году она боялась Рождества. "Думала, это наш последний праздник вместе с ней", - сказала Кион.

Команда больницы Great Ormond Street использовала технологию, называемую редактированием базы, которая была изобретена только шесть лет назад.

Группа ученых использовала этот инструмент для разработки новых типов Т-клеток, способных убивать раковые клетки Алисы.

Через шесть месяцев после применения этого метода у Алисы рак не был обнаружен, но за ней все еще присматривают. Все прочие методы лечения лейкемии Алисы были неудачными.

Один из изобретателей этого метода сказал, что "немного сюрреалистично, что люди вылечиваются всего лишь через шесть лет после изобретения технологии".

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