Первый человек в мире излечен от агрессивного рака революционным методом

У 13-летней Алисы из Лестерса в мае прошлого года была диагностирована лейкемия Т-клеток, или рак крови.

✨If you want to know the story that stopped all the team here at Blood Cancer UK in their tracks this week, keep reading.



💖We’d like you to meet 13 year old Alyssa, the world’s first person to receive a new type of CAR-T therapy. pic.twitter.com/kJBuBbDxrS — Blood Cancer UK (@bloodcancer_uk) December 11, 2022

Рак у девочки стал агрессивным. Химиотерапия и после этого трансплантация костного мозга не смогли помочь Алисе вылечиться.

Ее мама Кион призналась, что в прошлом году она боялась Рождества. "Думала, это наш последний праздник вместе с ней", - сказала Кион.

Команда больницы Great Ormond Street использовала технологию, называемую редактированием базы, которая была изобретена только шесть лет назад.

Группа ученых использовала этот инструмент для разработки новых типов Т-клеток, способных убивать раковые клетки Алисы.

Через шесть месяцев после применения этого метода у Алисы рак не был обнаружен, но за ней все еще присматривают. Все прочие методы лечения лейкемии Алисы были неудачными.

Один из изобретателей этого метода сказал, что "немного сюрреалистично, что люди вылечиваются всего лишь через шесть лет после изобретения технологии".