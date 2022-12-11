Новые министры - это известные в политике люди

В Сейм Силиня избрана в первый раз, в свою очередь кандидат на должность министра юстиции Инесе Либиня–Эгнере в парламенте попала уже четвертый созыв подряд. Возможность действовать в сфере исполнительной власти, правда, у нее будет впервые, так как последние 11 лет Министерство юстиции не было "в ведении" "Единства".

О своем офисе Либиня-Эгнере пока не говорит, потому что до этого хочет дождаться утверждения правительства, но открывает главную цель, которую хотела бы достичь в качестве министра юстиции: "Я думаю, что Министерство юстиции является фундаментально важным, которое по существу отвечает и за деление власти, и за демократию, потому что судебная власть должна быть независимой и для выполнения судебных решений должна быть закономерна и логична.

Я действительно надеюсь, что в этот период у меня будет возможность работать с ним, сотрудничать с парламентом и обеспечить, что нас уважают - законодатель, исполнительная и судебная власти - способны сотрудничать все на одну цель".

В то же время, только что созданный пост министра климата и энергетики постарается занять до сих пор не работавший в политике национального уровня бывший мэр Саласпилса Раймондс Чударс ("Новое Единство"): "В то же время, на мой взгляд, есть большое преимущество у людей самоуправлений в том, что мы близки к тем проблемам, тем вопросам, которые должны быть решены.