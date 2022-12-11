На этой неделе, наконец, стали известны все выдвинутые партиями кандидаты на должности министров. Если о кандидатах от "Нового Единства" и Национального объединения в публичном пространствен было известно уже с ноября, то окончательное решение "Объединенного списка" о своих кандидатах в министры пришло только на этой неделе.
Новые министры - это известные в политике люди
Программа Латвийского телевидения de facto сообщает, что крупнейшие дискуссии начались вокруг портфелей министров здоровья и земледелия, где свою роль играла как внутренняя конкуренция, так и отправленные отраслями сигналы. De facto также стали известны и имена новых парламентских секретарей.
Версию, что на должность министра здравоохранения "Объединенный список" будет направлять нынешнего генерального директора Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Лигу Менгельсоне, а не кого-то из кандидатов на выборах, первый публично высказал предприниматель и бывший политик Эмиль Якринс, который в понедельник после обеда назвал в Twitter кандидатов "Объединенного списка" в Кабинет министров.
Через полчаса после этой записи в дискуссии на Латвийском телевидении о целях нового правительства в здравоохранении "Объединенный список" представил нейрохирург и бывший депутат Сейма Ренарс Путниньш, который в списки на выборы был включен как представитель управляемого Улдисом Пиленсом общества.
О его желании стать министром здоровья в кулуарах говорили уже несколько недель, но сам медик еще в понедельник не собирался об этом говорить.
Путниньш Якринса хорошо знает, но не в курсе, откуда у него есть информация о происходящем в "Объединенном списке". "Ну, тогда вы должны спросить у Якринса. Я, например, не знаю, что будет госпожа Менгельсоне. Так что если он говорит, что это будет так, то спросите его, почему это так", - сказал Путниньш после съемок.
Якринс de facto сказал, что у него есть свои источники. Однако, de facto известно, что внутри "Объединенного списка" были опасения о связи Путниньша с Якринсом.
В свою очередь, имя Менгельсоне публично названо в момент, когда окончательно она еще не согласилась выдвигаться на этот пост, поэтому не исключается версия, что это может быть месть Якринса за друга. После официального выдвижения Менгельсоне Якринс в Twitter намекнул, что врач в должности министра здравоохранения был бы лучше.
Менгельсоне сама этим летом приняла участие в создании общества, управляемого Пиленсом, но через неделю из него вышла, заботясь о политическом нейтралитете LDDK.
На вопрос, как она будет формировать свою команду, например, может ли Путниньш стать парламентским секретарем, конкретный ответ Менгельсоне не дает: "Я думаю, что определенные профессионалы отрасли, у которых есть и возможности, и знания, в этом случае нет никакой сортировки".
Долгое соглашение не было достигнуто и о посте министра земледелия. Во внутреннем распределении "Объединенного списка" этот портфель был предусмотрен для Зеленой партии, поэтому самым надежным кандидатом считался руководитель партии и фракции Сейма Эдгар Таварс.
Однако, внутри "Объединенного списка" были и опасения, что на Таварса может обрушиться и критика организаций охраны окружающей среды и сельскохозяйственных организаций. В свою очередь, против Дидзиса Шмитса, работающего в организации против лобби производителей еды, возражений не было.
Шмитс еще недавно заявлял de facto, что в следующем правительстве себя не видит, и готов работать в Сейме и руководить Комиссией по правам человека, однако обстоятельства изменились.
"В "Объединенном списке" мы принимаем коллективные решения и размещаем свои человеческие ресурсы в определенный момент, в определенном правильном месте. И это не мое индивидуальное решение или Эдгара, это коллективное решение, что в этих обстоятельствах и в этом разделении Сейма, и тем позициям, которые нам, как сказать, выделило правительство, это самое правильное решение", - сказал Шмитс.
Парламентским секретарем в Министерстве земледелия может стать бывший депутат Сейма, теперь депутат Южно-Курземского края, фермер Эдгарс Путра.
Он также был среди потенциальных кандидатов в министры, однако в этом случае у Лиепайской партии было бы два министра, так как из этой партии также бывший премьер-министр Марис Кучинскис, которому место в правительстве было фактически гарантировано.
Хотя для Кучинскиса рассматривались три разных позиции, в конце концов он будет в Министерстве внутренних дел. Парламентским секретарем Кучинскиса будет депутат Игорь Раев - ни в свое время отнятый допуск к государственной тайне, ни прежнее обвинение в мошенничестве не станет препятствием для этого, считает будущий министр внутренних дел: "Для меня главное - люди, которые действительно могут что-то сделать, а не просто заполнять места.
И он именно тот, от кого я очень много жду. Не может быть, чтобы человек после этого навсегда изолирован. Я думаю, он очень способный, очень мощный, знающий, и с таким человеком я бы хотел работать вместе".
В свою очередь, многолетний мэр Адажского края Марис Спринджукс из "Латвийского объединения регионов" станет министром, который будет отвечать за охрану среды, самоуправления и дигитализацию.
У него уже есть идеи о своем офисе в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития - скорее всего, там должности могут получить кандидаты "Объединенного списка", оставшиеся за бортом.
"Я обратился к Агнесе Гедушевой, которая является вице-мэром Кекавской краевой думы, что она может быть парламентским секретарем и, возможно, с 1 января она может начать. (..) В свою очередь, я разговаривал с Ингой Приеде, которая является бывшим мэром Кандавского края [теперь вице-мэр Тукумского края], что она могла бы прийти и на помощь как в муниципальных вопросах, так и по вопросам окружающей среды. Она тоже из "Зеленой партии", - говорит Спринджукс о выборе возможных советников.
Из четырех кандидатов, направленных от "Объединенного списка", опыт министра есть только у Кучинскиса. В то же время из шести кандидатов "Нового Единства" опыта работы в правительстве нет у трех. Выдвинутая на должность министра благосостояния Эвика Силиня в течение нескольких лет работала как парламентский секретарь - сначала у министра внутренних дел, а позднее у премьер-министра.
"Я была уже достаточно долго в правительстве, и также парламентским секретарем премьера, поэтому эта работа была с несколькими отраслевыми министерствами, в том числе и с бытом законодателей. (..) А теперь я готова взять на себя эту сферу, я также много работаю с вопросами детей. Так что - это будет достаточно большой вызов, и я думаю, много что надо будет сделать", - говорит Силиня.
В Сейм Силиня избрана в первый раз, в свою очередь кандидат на должность министра юстиции Инесе Либиня–Эгнере в парламенте попала уже четвертый созыв подряд. Возможность действовать в сфере исполнительной власти, правда, у нее будет впервые, так как последние 11 лет Министерство юстиции не было "в ведении" "Единства".
О своем офисе Либиня-Эгнере пока не говорит, потому что до этого хочет дождаться утверждения правительства, но открывает главную цель, которую хотела бы достичь в качестве министра юстиции: "Я думаю, что Министерство юстиции является фундаментально важным, которое по существу отвечает и за деление власти, и за демократию, потому что судебная власть должна быть независимой и для выполнения судебных решений должна быть закономерна и логична.
Я действительно надеюсь, что в этот период у меня будет возможность работать с ним, сотрудничать с парламентом и обеспечить, что нас уважают - законодатель, исполнительная и судебная власти - способны сотрудничать все на одну цель".
В то же время, только что созданный пост министра климата и энергетики постарается занять до сих пор не работавший в политике национального уровня бывший мэр Саласпилса Раймондс Чударс ("Новое Единство"): "В то же время, на мой взгляд, есть большое преимущество у людей самоуправлений в том, что мы близки к тем проблемам, тем вопросам, которые должны быть решены.
В том числе и в сфере энергетики, и каждое самоуправление эти вопросы всегда решало. В нашем случае, если мы говорим о моем крае, где я живу и долгие годы был руководителем, это в непосредственной степени связано с вопросами развития централизованного теплоснабжения и повышением энергоэффективности непосредственно в многоквартирных домах. Это те области, которые у меня были в повестке дня".
Между тем из четырех министров Нацобъединения в новом правительстве двое продолжат работать на нынешних должностях, а у двух других ситуации очень разные. На пост министра сообщения направлен бывший министр экономики Янис Витенбергс.
В сообщении о направлении министров "националисты" официально заявили также новую должность нынешнего министра земледелия Каспара Герхардса - парламентский секретарь Министерства сообщения. На выборах нестареющий Герхардс не скрывал, что хотел бы продолжить работу в Министерстве земледелия или в какой-либо другой должности министра.
Однако Витенбергс не считает, что неосуществленные амбиции опытного члена партии могут вызвать серьезные проблемы для сотрудничества в Министерстве сообщения: "Это сложное министерство с рядом огромных проблем, поэтому команда, которую я собираю вокруг себя, должна быть твердой и способна помочь, когда это необходимо.
И на господина Герхардса я смотрю как на специалиста в отрасли, который своим опытом может дать мне определенную поддержку в организации работы министерства и в повседневных делах".
После 11 лет в Сейме, восемь из них в должности спикера, в исполнительной власти свои силы проверит Инара Мурниеце.
Если она будет утверждена в должности, то станет лишь второй женщиной в должности министра обороны Латвии и, по совпадению, второй бывшей журналисткой по фамилии Мурниеце. Разница в том, что сейчас не так называемые жирные годы и продолжается начатая Россией война в Украине.
По мнению Мурниеце, можно сказать, что она уже долгое время готовилась к новой должности: "Председатель Сейма занимается вопросами иностранных дел, а в последние годы вопросы иностранных дел так тесно переплетались с вопросами обороны, что я не могу вспомнить ни одной серьезной международной конференции или какую-либо иную международную встречу, в которой на столе не было вопросов обороны государства".
О команде Мурниеце в Министерстве обороны пока можно прогнозировать, что в ней может работать нынешний руководитель бюро Герхардса в Министерстве земледелия Янис Эглитис. Он подтвердил de facto, что является одним из кандидатов либо на должность парламентского секретаря, либо на должность руководителя бюро.
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