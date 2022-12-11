СМИ: российская неонацистская группировка собирает развединформацию в странах Балтии

Источники добавили, что Кремль может потерять контроль над крайними правыми российскими военизированными организациями, которые могут приступить к экстремальным методам, чтобы продолжить войну в Украине, создавая опасения об эскалации, если бы произошло нападение на страну НАТО.

Однако источники отметили, что маловероятно, что Кремль был бы непосредственно вовлечен, поскольку у российских разведывательных служб, вероятнее всего, уже есть информация о границах стран Балтии и военной активности.

"Указывает ли это на раздробленность в российской системе? Что произойдет, если русские потеряют контроль над этими [военизированными группами], и они пойдут на самодеятельность, которая могла бы случайно обострить ситуацию? Вопрос в том, насколько велик контроль у Кремля?", - уверен один из источников.

Новейшая информация свидетельствует о том, что у нескольких военизированных групп, например, у "Вагнера" предпринимателя Евгения Пригожина, уже есть определенная автономия и такой же свободный доступ к президенту России Владимиру Путину как у чиновников правительства.

Хотя недавно было задокументировано взаимодействие между "Русичем" и "Вагнером" через интернет-каналы, все еще не ясно, насколько "Русич" работает под надзором "Вагнера" или даже под надзором Министерства обороны России.

"Русич" позиционирует себя как силы саботажа и разведки, хотя его частые попытки собрать финансирование свидетельствуют о том, что Кремль по сути не поддерживает это.