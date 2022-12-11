Британская газета The Guardian сообщает, что связанная с Кремлем военизированная группировка русских неонацистов "Русич" призвала своих сторонников собирать и представлять сведения о военной инфраструктуре в Латвии, Литве и Эстонии.
СМИ: российская неонацистская группировка собирает развединформацию в странах Балтии
Газета отмечает, что эта просьба российской группировки вызывает беспокойство о возможном планировании нападения на страны НАТО.
На сайте Министерства обороны Латвии sargs.lv в среду опубликована статья о том, что "Русич" начал собирать разведданные о военной инфраструктуре.
"Русич" тесно связан с группировкой российских наемников "Вагнер", боевики которой в настоящее время на стороне Кремля воюют в Украине.
Официальный Telegram-канал "Русич" призвал сторонников группировки в странах Балтии предоставлять информацию о пограничных постах и военной активности в странах Балтии.
Запись просмотрело более 60 000 читателей Telegram-канала. В нем было предложено предоставлять информацию о военных единицах, их членах, их родственниках и личном транспорте. Было предложено также предоставлять информацию о движении патрульных, пограничных постах, системах наблюдения и местонахождении транспортных средств, а также сведения о башнях связи и решениях безопасности на границах, а также координатах хранилищ горючего и систем безопасности в приграничных районах.
Анонимные источники открыли, что этот шаг "Русича" может свидетельствовать о разочаровании в политике Кремля и в ходе войны.
Источники добавили, что Кремль может потерять контроль над крайними правыми российскими военизированными организациями, которые могут приступить к экстремальным методам, чтобы продолжить войну в Украине, создавая опасения об эскалации, если бы произошло нападение на страну НАТО.
Однако источники отметили, что маловероятно, что Кремль был бы непосредственно вовлечен, поскольку у российских разведывательных служб, вероятнее всего, уже есть информация о границах стран Балтии и военной активности.
"Указывает ли это на раздробленность в российской системе? Что произойдет, если русские потеряют контроль над этими [военизированными группами], и они пойдут на самодеятельность, которая могла бы случайно обострить ситуацию? Вопрос в том, насколько велик контроль у Кремля?", - уверен один из источников.
Новейшая информация свидетельствует о том, что у нескольких военизированных групп, например, у "Вагнера" предпринимателя Евгения Пригожина, уже есть определенная автономия и такой же свободный доступ к президенту России Владимиру Путину как у чиновников правительства.
Хотя недавно было задокументировано взаимодействие между "Русичем" и "Вагнером" через интернет-каналы, все еще не ясно, насколько "Русич" работает под надзором "Вагнера" или даже под надзором Министерства обороны России.
"Русич" позиционирует себя как силы саботажа и разведки, хотя его частые попытки собрать финансирование свидетельствуют о том, что Кремль по сути не поддерживает это.
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