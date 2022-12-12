Прогноз Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 декабря: и собраться хочется, и напиться

"Вы моих прогнозов не бойтесь. Я и сама их побаиваюсь. Уж очень хорошо реализуются. Но лучше не бояться, конечно, а размышлять, примеряя на свою ситуацию", - написала известный астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram и рассказала о главных тенденциях предстоящих семи дней.