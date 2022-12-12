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Прогноз Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 декабря: и собраться хочется, и напиться

rus.tvnet.lv
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 декабря: и собраться хочется, и напиться
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"Вы моих прогнозов не бойтесь. Я и сама их побаиваюсь. Уж очень хорошо реализуются. Но лучше не бояться, конечно, а размышлять, примеряя на свою ситуацию", - написала известный астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram и рассказала о главных тенденциях предстоящих семи дней.

"Одна из самых сложных недель года позади, и сегодня смотрим на ближайшие дни с некоторым облегчением", - отметила эксперт.

Войти в зону комфорта пока не получится, но некоторое подобие нормализации, пожалуй, проглядывает.

По словам Василисы Володиной, два главных влияния недели, которые тянут в разные стороны, описываются аспектами к Солнцу - секстиль от Сатурна в Водолее и квадрат от Нептуна в Рыбах.

  • Это когда хочется одновременно и собраться, и напиться.
  • Научиться четко вставать по будильнику, и выспаться хорошенько.
  • Привести жизнь в систему и плюнуть на ограничения.
  • Заслужить одобрение учителя и прогулять урок с друзьями.
  • Выполнить работу серьезно и при этом не напрячься.
  • Увидеть реальную картину в прогнозе Василисы Володиной и одновременно прочитать в нем только приятное.

"В общем, сами решайте, на какой вы стороне - здравого смысла и собранности или расслабленности и субъективности. Имеете право на любую позицию!" - заключила астролог.

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