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Видео ⟩ Песков: "Нас никто не любит. И нам это не нужно."

rus.tvnet.lv
Песков: "Нас никто не любит. И нам это не нужно."
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Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Россию на Западе никто не любит и любить не собирается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом российского телеканала "Россия-1" в воскресенье, 11 декабря.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, куда сейчас движется Россия. По словам Пескова, отношения России со странами Запада в настоящее время находятся на стадии конфронтации.

"Мы не двигаемся, а уже приехали на станцию под названием "Конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", - пояснил он.

"Нас никто не любит и любить особо не собирается. И нам это не нужно", - добавил Песков.

"Но кто-то де все-таки любит?", - переспросил разочарованный журналист.

"Кто-то любит", - допустил Песков.

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