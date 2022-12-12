Видео ⟩ Песков: "Нас никто не любит. И нам это не нужно."

Так он ответил на вопрос журналиста о том, куда сейчас движется Россия. По словам Пескова, отношения России со странами Запада в настоящее время находятся на стадии конфронтации.

"Мы не двигаемся, а уже приехали на станцию под названием "Конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", - пояснил он.

"Нас никто не любит и любить особо не собирается. И нам это не нужно", - добавил Песков.

"Но кто-то де все-таки любит?", - переспросил разочарованный журналист.

"Кто-то любит", - допустил Песков.