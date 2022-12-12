В четверг, 15 декабря, Банк Латвии выпустит в обращение серебряную коллекционную монету "За свободу Украины", сообщили в центральном банке.
Галерея ⟩ Банк Латвии выпустит коллекционную монету, посвященную Украине
На аверсе монеты с помощью техники матирования разной интенсивности нанесено слово "ВОЛЯ" на украинском языке и размещены варианты перевода на латышский язык Brīvība Vara Griba, а также надпись "Latvija УКРАÏНI".
Галерея: Серебряная коллекционная монета Банка Латвии "За свободу Украины"
На реверсе монеты техникой матирования разной интенсивности выполнено изображение птицы с позолоченной звездой в клюве.
В Банке Латвии отмечают, что монета имеет не только символическое, но и практическое значение: с ее помощью Банк Латвии будет делать пожертвования в поддержку Украины - доход от каждой проданной монеты будет безвозмездно передан Украине.
Тираж монеты составляет 8000 экземпляров. Цена монеты - 75,5 евро, лимит покупки на одного человека - пять монет.
Как отметили в Банке Латвии, вторжение России на Украину 24 февраля 2022 года изменило ход мировой истории. Украина продолжает борьбу за свою свободу и ценности западной цивилизации. Монета служит напоминанием: нельзя мириться с тем, что происходит на Украине, свобода Украины - это общая ответственность.
Автор коллекционной монеты "За свободу Украины" - украинский художник Сергей Майдуков. Дизайн монеты художник сосредоточил на слове "ВОЛЯ", которое в украинском языке имеет несколько значений - свобода, воля, власть. Автор пластической модели монеты - Лигита Францкевича.
Купить коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 12:00 15 декабря.
Монета изготовлена литовской компанией Lietuvos monetų kalykla.
Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране выпуска. Коллекционные монеты - это деньги по форме, но произведение искусства по сути. Они изготовлены из золота, серебра или других драгоценных металлов. В отличие от обычных денег коллекционные монеты, как правило, предназначены не для платежей, а для дарения и коллекционирования. По этим причинам цена монет значительно превышает номинал.
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