Галерея ⟩ Банк Латвии выпустит коллекционную монету, посвященную Украине

На аверсе монеты с помощью техники матирования разной интенсивности нанесено слово "ВОЛЯ" на украинском языке и размещены варианты перевода на латышский язык Brīvība Vara Griba, а также надпись "Latvija УКРАÏНI".

Галерея: Серебряная коллекционная монета Банка Латвии "За свободу Украины"

На реверсе монеты техникой матирования разной интенсивности выполнено изображение птицы с позолоченной звездой в клюве.

В Банке Латвии отмечают, что монета имеет не только символическое, но и практическое значение: с ее помощью Банк Латвии будет делать пожертвования в поддержку Украины - доход от каждой проданной монеты будет безвозмездно передан Украине.

Тираж монеты составляет 8000 экземпляров. Цена монеты - 75,5 евро, лимит покупки на одного человека - пять монет.

Как отметили в Банке Латвии, вторжение России на Украину 24 февраля 2022 года изменило ход мировой истории. Украина продолжает борьбу за свою свободу и ценности западной цивилизации. Монета служит напоминанием: нельзя мириться с тем, что происходит на Украине, свобода Украины - это общая ответственность.

Автор коллекционной монеты "За свободу Украины" - украинский художник Сергей Майдуков. Дизайн монеты художник сосредоточил на слове "ВОЛЯ", которое в украинском языке имеет несколько значений - свобода, воля, власть. Автор пластической модели монеты - Лигита Францкевича.

Купить коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 12:00 15 декабря.

Монета изготовлена литовской компанией Lietuvos monetų kalykla.

Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране выпуска. Коллекционные монеты - это деньги по форме, но произведение искусства по сути. Они изготовлены из золота, серебра или других драгоценных металлов. В отличие от обычных денег коллекционные монеты, как правило, предназначены не для платежей, а для дарения и коллекционирования. По этим причинам цена монет значительно превышает номинал.