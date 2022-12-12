Видео ⟩ Трагедия в Цоде: 20-летнюю девушку до смерти избил ее друг

Местные жители рассказывают, что женщина вернулась жить к матери в Цоде после неудачного замужества и разлучения с ней троих детей. Ходили слухи, что женщина ждала четвертого ребенка.

Местный житель говорит, что и мать, и дочь часто видели с синяками под глазами.

По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний мужчина.

Полиция первоначально возбудила уголовное дело по факту убийства, однако впоследствии уголовное производство было переквалифицировано на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, послужившее причиной смерти потерпевшего.

Представитель Государственной полиции Даце Калниня говорит, что в ходе предварительного следствия было установлено, что женщина 2002 года рождения 3 декабря находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возник конфликт, в результате которого были нанесены телесные повреждения, возможно, повлекшие смерть. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются мотивы преступления и обстоятельства смерти.

Полиция напоминает, что свидетели и соседи, которые видят и знают о насилии, не должны оставаться равнодушными.

Даже если потерпевший не готов рассказать, что произошло, сотрудники правоохранительных органов, приехав по адресу и оценив ситуацию, могут без заявления потерпевшего запретить обидчику приближаться к своей жертве и этим предотвратить трагедию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)