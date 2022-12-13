"За!/Прогрессивные" прекратили сотрудничество с "Для развития Латвии" в Рижской думе

Фракция "За!/Прогрессивные" решила прекратить сотрудничество с тремя представляющими "Для развития Латвии" депутатами, сославшись на сообщение руководителя фракции "Для развития Латвии" о том, что фракция отказывается продолжать работу в коалиции Рижской думы.

Как указал глава фракции "За!/Прогрессивные" Мартиньш Коссовичс, сотрудничество было испорчено в момент, когда руководимое министром от "Для развития Латвии" Артуром Томом Плешсом Министерство защиты среды и регионального развития решило не утверждать план развития Риги из-за ограничения на азаратные игры.

"Плешс и "Для развития Латвии" не стыдились продолжать саботаж работы Рижской думы, чиня препятствия для выделения финансирования центру поддержки Украины, что в конце концов пришлось исправлять премьеру", - указал Коссовичс.

В свою очередь депутат комитета по образованию, культуре и спорту Агнесе Логина указала, что фракция "За!/Прогрессивные" была недовольна работой Иветы Ратиники в руководстве комитета. В начале года задерживалось выделение финансирования культурным негосударственным организациям, из-за чего Рига чуть не осталась без празднования Нового года. Именно непланирование празднований в Риге стало последней каплей, после чего Ратиника была отстранена.

Напомним, на прошлой неделе комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту решил освободить от должности его руководителя Ратинику.

Главой комитета назначена представитель фракции "За!/Прогрессивные" Лайма Гейкина.

Освобождение Ратиники от должности поддержал мэр Риги Мартиньш Стакис, который указал на проблемы в принятии комитетом решений, отметив, что некоторые важные дела решались с опозданием и в спешке.