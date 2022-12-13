В понедельник утром, 5 декабря, во время эфира Rīta panorāma журналистка Карина Рубене упала в обморок. Она прокомментировала свое состояние здоровья изданию Privātā Dzīve.
Журналистка LTV, которой стало плохо во время эфира, прокомментировала инцидент
Как сообщалось, инцидент произошел в момент, когда в студии находился начальник Государственной полиции Арманд Рукс, который сразу же среагировал на ситуацию.
"Что на самом деле произошло? На самом деле не знаю. Посещу врачей, выясню, буду искать причины..." - говорит Рубене.
Однако она отмечает: "Теории о вероятности того, что я беременна или что в случившемся виновата вакцина, абсурдны".
Как Латвийское телевидение, так и пользователи социальных сетей выразили благодарность за быструю реакцию Рукса, который бросился на помощь журналистке. Сама Рубене также отметила действия Рукса. "Серьезно - респект! Теперь с большим уважением смотрю на умение профессионалов действовать в нестандартной ситуации".
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