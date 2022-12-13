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Журналистка LTV, которой стало плохо во время эфира, прокомментировала инцидент

rus.tvnet.lv
Журналистка LTV, которой стало плохо во время эфира, прокомментировала инцидент
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В понедельник утром, 5 декабря, во время эфира Rīta panorāma журналистка Карина Рубене упала в обморок. Она прокомментировала свое состояние здоровья изданию Privātā Dzīve.

Как сообщалось, инцидент произошел в момент, когда в студии находился начальник Государственной полиции Арманд Рукс, который сразу же среагировал на ситуацию. 

"Что на самом деле произошло? На самом деле не знаю. Посещу врачей, выясню, буду искать причины..." - говорит Рубене. 

Однако она отмечает: "Теории о вероятности того, что я беременна или что в случившемся виновата вакцина, абсурдны".

Как Латвийское телевидение, так и пользователи социальных сетей выразили благодарность за быструю реакцию Рукса, который бросился на помощь журналистке. Сама Рубене также отметила действия Рукса. "Серьезно - респект! Теперь с большим уважением смотрю на умение профессионалов действовать в нестандартной ситуации".

Больше читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve!

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