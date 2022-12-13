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Видео ⟩ В центре Риги фура на несколько часов блокировала движение трамваев

rus.tvnet.lv
В центре Риги фура на несколько часов блокировала движение трамваев
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В понедельник и вторник водители могут использовать "снежные билеты", или перемещаться на общественном транспорте в Риге бесплатно. Впрочем, те, кто в понедельник решил добраться из Милгрависа в Ильгюциемс на трамвае, определенно пережили разочарование - целых два часа движение общественного транспорта было ограничено, так как трамвайные рельсы заблокировала фура, сообщает передача Degpunktā.

Фура на перекрестке улиц Экспорта и Элизабетес в понедельник "парализовала" движение общественного транспорта и осложнила езду и остальным участникам дорожного движения - на дорогу упал регулируемый пол прицепа, и грузовик застрял прямо на трамвайных рельсах.

Водитель фуры рассказал, что из-за снега зацепился и был вырван регулируемый пол прицепа, из-за чего груз вывалился. Быстрого решения, чтобы освободить проезжую часть, не было. Трамваи выстроились в очередь и ждали, пока снова смогут отправиться в путь.

Представители предприятия Rīgas satiksme приносят извинения пассажирам, которые в понедельник вовремя не попали в запланированные пункты назначения.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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