В понедельник и вторник водители могут использовать "снежные билеты", или перемещаться на общественном транспорте в Риге бесплатно. Впрочем, те, кто в понедельник решил добраться из Милгрависа в Ильгюциемс на трамвае, определенно пережили разочарование - целых два часа движение общественного транспорта было ограничено, так как трамвайные рельсы заблокировала фура, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ В центре Риги фура на несколько часов блокировала движение трамваев
Фура на перекрестке улиц Экспорта и Элизабетес в понедельник "парализовала" движение общественного транспорта и осложнила езду и остальным участникам дорожного движения - на дорогу упал регулируемый пол прицепа, и грузовик застрял прямо на трамвайных рельсах.
Водитель фуры рассказал, что из-за снега зацепился и был вырван регулируемый пол прицепа, из-за чего груз вывалился. Быстрого решения, чтобы освободить проезжую часть, не было. Трамваи выстроились в очередь и ждали, пока снова смогут отправиться в путь.
Представители предприятия Rīgas satiksme приносят извинения пассажирам, которые в понедельник вовремя не попали в запланированные пункты назначения.
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