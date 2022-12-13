Видео ⟩ В центре Риги фура на несколько часов блокировала движение трамваев

В понедельник и вторник водители могут использовать "снежные билеты", или перемещаться на общественном транспорте в Риге бесплатно. Впрочем, те, кто в понедельник решил добраться из Милгрависа в Ильгюциемс на трамвае, определенно пережили разочарование - целых два часа движение общественного транспорта было ограничено, так как трамвайные рельсы заблокировала фура, сообщает передача Degpunktā.