Латвийская академия спортивной педагогики будет присоединена к RSU

LSPA сохранит свою академическую и научную автономию, название и символику для развития передового опыта в области здравоохранения и спортивных наук, а также национальной политики в области спорта.

Планируется, что LSPA будет реорганизована с 1 января 2026 года, после чего она продолжит свое существование в качестве структурного подразделения RSU.

Реорганизация нескольких вузов путем присоединения их к более крупным необходима потому, что в постановлении Кабинета министров "Порядок распределения базового финансирования для научной деятельности" не предусмотрено выделение базового научного финансирования научным учреждениям с рейтингом 1 или 2, а именно - LSPA, Высшей банковской школе, Резекненской технологической академии, Лиепайскому университету.