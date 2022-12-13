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Латвийская академия спортивной педагогики будет присоединена к RSU

rus.tvnet.lv/LETA
Латвийская академия спортивной педагогики будет присоединена к RSU
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Латвийская академия спортивной педагогики
Латвийская академия спортивной педагогики Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня правительство приняло решение реорганизовать Латвийскую академию спортивной педагогики (LSPA) путем присоединения ее к Рижскому университету им. Страдиня (RSU).

LSPA сохранит свою академическую и научную автономию, название и символику для развития передового опыта в области здравоохранения и спортивных наук, а также национальной политики в области спорта.

Планируется, что LSPA будет реорганизована с 1 января 2026 года, после чего она продолжит свое существование в качестве структурного подразделения RSU.

Реорганизация нескольких вузов путем присоединения их к более крупным необходима потому, что в постановлении Кабинета министров "Порядок распределения базового финансирования для научной деятельности" не предусмотрено выделение базового научного финансирования научным учреждениям с рейтингом 1 или 2, а именно - LSPA, Высшей банковской школе, Резекненской технологической академии, Лиепайскому университету.

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