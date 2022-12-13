Разбили стекло, украли алкоголь и сигареты: на улице Чака обворован магазин Rimi Mini

Как сообщила представитель Rimi Latvia Инга Бите, злоумышленники проникли в магазин вскоре после полуночи - стекло центральных дверей магазина выбили двое молодых людей.

Воры украли из магазина алкоголь и сигареты на 200 евро.

В то же время Бите добавила, что общий размер ущерба еще уточняется, принимая во внимание расходы на ремонт двери.

Она также отметила, что на происшествие сразу отреагировала охранная компания, также была вызвана Государственная полиция, но задержать нарушителей им не удалось. Улики и видеоматериалы переданы в полицию.

Магазин будет закрыт, пока ведутся работы по восстановлению стекла двери, указала Бите.