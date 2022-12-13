Страны ЕС согласились заблокировать выплаты Венгрии на 6,3 млрд евро

В конфликте с Венгрией вокруг соблюдения демократических стандартов послы стран ЕС рекомендовали Совету ЕС заблокировать выплату этой стране 6,3 млрд евро из общеевропейского бюджета. Данная рекомендация означает, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза нашел необходимое квалифицированное большинство для принятия необходимых мер, сообщил Совет ЕС в ночь на вторник, 13 декабря.

Тем самым европейские страны выступили за заморозку не столь высокой суммы выплат, как это ранее предложила Еврокомиссия. Издание Politico отмечает, что послы ЕС согласились сократить объем замороженных средств Венгрии в обмен на снятие этой страной вето по ряду ключевых вопросов, в том числе утверждению пакета финансовой помощи Украине на 18 млрд евро. Тактическое вето премьер-министра Вернгрии Виктора Орбана привело к тому, что страны ЕС смягчили предполагаемую остановку финансирования, и этот результат означает победу Орбана, пишет издание.

Еврокомиссия рекомендовала заморозить выплату 13 млрд евро