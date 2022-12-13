Фото ⟩ В Украину отправят подготовленную Veselības centrs 4 машину скорой помощи

"Сейчас помощь больше всего нужна воюющим в Бахмутской области - именно сюда попадет автомобиль скорой помощи, который позволит гораздо быстрее оказывать помощь и спасти жизни многих борцов за независимость Украины!", - отметила Бледниеце.

Галерея: В Украину поставят подготовленную Veselības centrs 4 машину скорой помощи и гумпомощь

"Уже в ближайшее время этот автомобиль скорой помощи и находящийся в нем груз гуманитарной помощи получит бригада вооруженных сил Украины, которой до сих пор приходится носить раненых на руках, чтобы доставить в больницу. Хочу поблагодарить медучреждение Veselības centrs 4 и его сотрудников за сердечную теплоту и заботу об украинских солдатах, которые сейчас борются и за наши жизни", - отметил старший эксперт Минобороны по вопросам международного военного и религиозного сотрудничества Элмар Плявиньш.

В свою очередь председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс отметил, что это уже вторая машина неотложной помощи с необходимым оборудованием, медицинскими товарами, перевязочными материалами, теплой одеждой и продуктами с длительным сроком годности, которую предприятие отправляет в Украину. "Это гуманитарная помощь медицинским единицам, которые оказывают помощь пострадавшим в зоне военных действий, а также раненым мирным жителям. Нужно отметить, что некоторые необходимые украинским солдатам и мирным жителям вещи - термобелье, перчатки, пауэр-банки, фонари, свечи и продукты питания жертвовали лично и сотрудники Veselības centrs 4", - заявил он.

В этом месяце Минобороны и Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с организацией "Предприниматели для мира" и предприятием Gaujas koks пожертвовали в поддержку Украины и грузовик, предусмотренный как для нужд ВСУ, так и гражданских жителей. На этом грузовике из Риги в Славянск вскоре будет доставлен генератор, чтобы обеспечить электроснабжение и тепло большому количеству жителей в этом регионе.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года Латвия предоставила Украине помощь уже в размере более 300 миллионов евро.