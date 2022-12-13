Россия планирует заменить западные бренды товарами из Северной Кореи

В начале ноября границу Северной Кореи пересек первый с начала пандемии российский поезд. Груз был необычным - 30 лошадей. Через несколько дней границу пересек другой поезд уже в другом направлении, сообщила 38 North, отметив, что в последнее время есть сведения о том, что, возможно, Северная Корея продает России боеприпасы. Организация отмечает, что после отмены Covid-ограничений в Северной Корее ожидается возобновление торговых отношений c Россией.

В начале ноября представитель Совета национальной безопасности США Джон Керби сообщил, что Северная Корея тайно снабжает Россию артиллерийскими снарядами, которые Россия использует в войне в Украине. Доставка была сделана по морю, пытаясь скрыть ее. Пхеньян создает впечатление, что эти артиллерийские заряды предназначены для стран Северной Африки и Ближнего Востока, а не для России.

Фабрики Северной Кореи начали производить и экспортировать в Россию военную форму. Должностные лица России начали говорить о том, что из Северной Кореи можно закупать одежду для гражданского населения, которая заменит бренды западных стран, ушедшие из России.

Сделки, произведенные в конце ноября и в начале декабря, свидетельствуют о том, что оборот торговли между двумя странами растет. На станцию Туманган ведет мост дружбы России и Кореи, и это единственная железнодорожная линия, соединяющая обе страны. Крупная железнодорожная станция в Туманган была построена в 2021 году.