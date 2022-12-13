"Это подарок". На конференции в Париже Украине обещан миллиард евро помощи

Министр отметила, что это новые обещания, за которых "спасибо" нужно сказать этой конференции.

"Это помощь или подарки. Это не займы", - добавила она.

Колонна объявила, что оказание помощи начнется уже в ближайшие дни и поможет зимой укрепить устойчивость гражданской инфраструктуры Украины.

Почти половина помощи - около 400 млн евро - предназначена для сектора энергетики Украины.

"Мы не можем оставить их одних зимой, соприкасаясь с этой агрессией ", - сообщила Колонна на пресс-конференции.

Она также подтвердила, что создана новая платформа для координации гражданской помощи Украине. Платформа позволит жертвователям ознакомиться с потребностями Украины и увидеть обещания других стран.

"Парижский механизм" станет платформой в реальном времени, которая будет управляться Европейской комиссией.

"Для насва Украине это очень сильный сигнал", - сказал журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это говорит о том, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину", - добавил он.

Колонна подчеркнула, что Парижскую конференцию посетили представители Бахрейна, Камбоджи, Катара, Индии, Индонезии и Турции.

Министр подчеркнула, что эти страны редко участвуют в международных конференциях, посвященных Украине.