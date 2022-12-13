В Париже состоялась конференция поддержки Украины. Государства обещали помощь в около миллиард евро Украине на этой неделе, во вторник, 13 декабря, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
"Это подарок". На конференции в Париже Украине обещан миллиард евро помощи
Министр отметила, что это новые обещания, за которых "спасибо" нужно сказать этой конференции.
"Это помощь или подарки. Это не займы", - добавила она.
Колонна объявила, что оказание помощи начнется уже в ближайшие дни и поможет зимой укрепить устойчивость гражданской инфраструктуры Украины.
Почти половина помощи - около 400 млн евро - предназначена для сектора энергетики Украины.
"Мы не можем оставить их одних зимой, соприкасаясь с этой агрессией ", - сообщила Колонна на пресс-конференции.
Она также подтвердила, что создана новая платформа для координации гражданской помощи Украине. Платформа позволит жертвователям ознакомиться с потребностями Украины и увидеть обещания других стран.
"Парижский механизм" станет платформой в реальном времени, которая будет управляться Европейской комиссией.
"Для насва Украине это очень сильный сигнал", - сказал журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это говорит о том, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину", - добавил он.
Колонна подчеркнула, что Парижскую конференцию посетили представители Бахрейна, Камбоджи, Катара, Индии, Индонезии и Турции.
Министр подчеркнула, что эти страны редко участвуют в международных конференциях, посвященных Украине.
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