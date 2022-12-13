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"Это подарок". На конференции в Париже Украине обещан миллиард евро помощи

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"Это подарок". На конференции в Париже Украине обещан миллиард евро помощи
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Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: AFP/SCANPIX

В Париже состоялась конференция поддержки Украины. Государства обещали помощь в около миллиард евро Украине на этой неделе, во вторник, 13 декабря, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Министр отметила, что это новые обещания, за которых "спасибо" нужно сказать этой конференции.

"Это помощь или подарки. Это не займы", - добавила она.

Колонна объявила, что оказание помощи начнется уже в ближайшие дни и поможет зимой укрепить устойчивость гражданской инфраструктуры Украины.

Почти половина помощи - около 400 млн евро - предназначена для сектора энергетики Украины.

"Мы не можем оставить их одних зимой, соприкасаясь с этой агрессией ", - сообщила Колонна на пресс-конференции.

Она также подтвердила, что создана новая платформа для координации гражданской помощи Украине. Платформа позволит жертвователям ознакомиться с потребностями Украины и увидеть обещания других стран.

"Парижский механизм" станет платформой в реальном времени, которая будет управляться Европейской комиссией.

"Для насва Украине это очень сильный сигнал", - сказал журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это говорит о том, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину", - добавил он.

Колонна подчеркнула, что Парижскую конференцию посетили представители Бахрейна, Камбоджи, Катара, Индии, Индонезии и Турции.

Министр подчеркнула, что эти страны редко участвуют в международных конференциях, посвященных Украине.

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