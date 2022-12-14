В Новой Зеландии запретили продавать сигареты родившимся после 2008 года

С 2023 года Новая Зеландия введет поэтапный запрет почти на все табачные изделия. Закон, принятый парламентом во вторник, означает, что люди, родившиеся после 2008 года, никогда не смогут покупать сигареты или табачные изделия.

Это означает, что число людей, которые смогут купить табак, с каждым годом будет уменьшаться. Например, в 2050 году 40-летние не смогут покупать сигареты.

Министр здравоохранения Новой Зеландии назвала законопроект "шагом к бездымному будущему".

"Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь. Системе здравоохранения не придется тратить 3,2 миллиарда долларов на лечение последствий курения", - говорит министр.

Число курильщиков в Новой Зеландии уже находится на рекордно низком уровне: только 8% взрослых людей курят каждый день. В прошлом году ежедневно курили 9,4% взрослых.

Планируется, что к 2025 году количество курящих сократится до 5%. Долгосрочной целью является отказ от курения. Законопроект призван сократить количество розничных продавцов, реализующих табачные изделия. На данный момент их 6000, а правительство надеется, что на всю страну останутся 600 торговцев.

Тем не менее, новое законодательство не запрещает электронные сигареты, которые значительно популярнее среди молодежи, чем обычные.

Министр здравоохранения говорит, что курение является основной причиной предотвратимой смерти в Новой Зеландии и вызывает каждый четвертый случай рака. Вред, связанный с курением, особенно распространен среди маори, тихоокеанских общин и населения с низким доходом.