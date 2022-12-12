Каждый день в одном из популярных торговых центров столицы можно увидеть толпу подростков, которые стоят в очереди к магазину, торгующему электронными сигаретами и ароматическими добавками для курения.
Родители и врачи объявили войну электронным сигаретам. Государство пока не спешит
Если традиционные сигареты понемногу сдают свои позиции, зажатые различными правилами и ограничениями, то электронные сигареты и различные заменители табака переживают свой расцвет.
Что это - новая мода? Менее вредная замена обычным сигаретам? Большой бизнес? RUS TVNET разбирался в вопросе.
Кто выступает против электронных сигарет?
Подобные очереди - не единственный пример ажиотажного спроса. Электронные сигареты становятся всё популярнее, особенно среди подростков. Родители и специалисты бьют тревогу, по их словам, некоторые дети пробуют курить электронные сигареты еще в младшей школе.
Неравнодушный родитель Олег Белоусов решил бороться с этим явлением и некоторое время назад на портале общественных инициатив Manabalss.lv начал сбор подписей за запрет оборота ароматизированных электронных сигарет. К четвергу, 8 декабря, было собрано необходимое число подписей, чтобы передать инициативу на рассмотрение в Сейм.
"Я сам сталкивался со случаями, когда даже дети начальной школы курили ароматизированные электронные сигареты. У детей складывается обманчивое впечатление, что эти устройства с виду кажутся "невинными", а ароматы - очень привлекательными. Даже малолетние дети могут получить ароматизированные э-сигареты в интернет-магазинах или от ровесников", - пояснил автор инициативы.
Родитель предлагает полностью запретить оборот ароматизированных электронных устройств для курения и их наполнения.
С автором инициативы согласны и врачи. Главврач Детской больницы, детский пневмонолог Ренате Снипе тоже выступает за ограничение электронных сигарет. Она указала, что эти продукты рекламируются как стильные аксессуары, которые при этом приятно пахнут. Это привлекает детей и молодежь, которые нередко воспринимают их как символ статуса.
Также она отметила, что никотин - одно из самых сильных вызывающих зависимость веществ. "Чем в более раннем возрасте подросток или даже ребенок попробует его и начнет употреблять, тем больше риск, что возникнет зависимость", - заметила она.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2019 году электронные сигареты регулярно использовали 18% школьников в возрасте 13-15 лет, в том числе 22% мальчиков и 14% девочек.
Пульмонолог Рижской Восточной клинической университетской больницы Алвил Крамс в передаче "ТЧК" на мультимедийной платформе RUS.LSM пошел еще дальше и заявил, что Минздрав думает о здоровье нации, а Минэкономики и Минфин только считают доход от акцизного налога, который поступает в казну от продажи сигарет. В результате в стране отсутствует политика борьбы с курением.
Между тем, во вторник, 6 декабря, члены парламентской комиссии по социальным и трудовым делам решили призвать Сейм продолжить работу над поправками к Закону об обращении табачных изделий, рассмотрение которых не завершено в 13-м Сейме.
Председатель комиссии Инга Берзиня особо подчеркнула влияние продуктов-заменителей табака на здоровье молодежи,
отметив, что деньги, полученные от продажи сигарет и их заменителей, не могут быть важнее здоровья и жизни человека.
Латвийская ассоциация врачей разместила открытое письмо к правительству, где призывает к скорейшему принятию этих поправок.
По их словам, сегодня примерно 90% никотиновых наркоманов становятся зависимыми в несовершеннолетнем возрасте. Электронные сигареты и никотиновые подушечки - это "ворота" к курению сигарет и преждевременной смерти, а ароматизаторы - главный инструмент для увеличения влечения детей и молодежи к этим никотиносодержащим продуктам.
Что это за законопроект? Это за него жители Латвии собирали подписи на Manabalss.lv?
Нет, это разные вещи. Отдельно Сейм будет рассматривать инициативу Олега Белоусова, которую поддержали жители страны. и отдельно законопроект, за который проголосовала комиссия по социальным и трудовым делам.
Этот законопроект пылится в кабинетах Сейма уже два года. Впервые он был подан на рассмотрение еще в ноябре 2020 года.
Поправки предусматривают введение регулирования для устройств для нагревания табака и их заменителей. После принятия поправок, ограничения на продажу и рекламу будут распространяться
на безтабачные никотиновые подушечки, оборот которых в Латвии в настоящее время не регулируется, а также на другие подобные новинки, которые могут выйти на латвийский рынок в будущем.
На сегодняшний день, главные пункты этого законопроекта:
- запрет ароматизаторов в жидкостях электронных курительных устройств, чтобы снизить желание молодежи и подростков пробовать этот продукт;
- запрет на курение электронных сигарет в образовательных учреждениях;
- запрет на использование ароматизаторов в никотиновых подушечках;
- установление нормы о максимальном содержании никотина 4 мг на единицу продукта или упаковку;
- введение упаковки, защищенной от детей и несанкционированного доступа.
По утверждениям Минздрава, доказано, что ароматизированные электронные курительные устройства вызывают у молодых людей интерес попробовать или начать их использовать. Кроме того, результаты исследований подтверждают, что курение электронных сигарет увеличивает вероятность того, что молодежь в течение жизни начнет употреблять и другие табачные изделия. Также увеличивается частота и интенсивность курения.
Итак, на данный момент против электронных сигарет и изделий-заменителей табака выступили обеспокоенные родители, врачи и депутаты нового Сейма, которые входят в комиссию по социальным и трудовым делам.
А что говорит бизнес?
Когда речь заходит об очередных ограничениях и регулировании, бизнес традиционно настроен отрицательно. Так при рассмотрении законопроекта, Латвийская ассоциация торговцев, которая представляет интересы более 800 торговых предприятий страны, направила письмо, в котором выразила обеспокоенность.
Ассоциация считает, что принятие поправок нанесет государству убытки на более чем 70 миллионов евро в год и увеличит теневую экономику, а также снизит легальную доступность табачных изделий.
Торговцы не поддерживают полный запрет табачных добавок, говоря, что Латвия станет первой страной в ЕС, которая полностью запретит добавки. Ассоциация утверждает, что предложение Минздрава распространяется не только на сигареты, но и на сигариллы, табак и изделия из нагреваемого табака, и что поправки затронут не менее 30% рынка табачных изделий.
Также ассоциация считает, что принятие поправок уничтожит легальный рынок никотиновых подушечек в Латвии и приведет к увеличению незаконной торговли между странами. По ее мнению, нельзя запрещать ароматизаторы в никотиновых подушечках. В мире не производятся подушечки без ароматизаторов, поэтому их нельзя будет продавать в Латвии, и бюджет лишится поступлений от акцизного налога.
Возражают торговцы и против защищенной от детей и несанкционированного доступа упаковки, обосновывая это тем, что и существующая упаковка хорошо защищает.
Следует отметить, что Минздрав проанализировал письмо торговцев и посчитал их доводы неубедительными.
Цифры
Импорт (ввоз) всего ассортимента табачных продуктов, начиная с 2019 года, сокращается уже который год. Если в рекордном 2019 году было импортировано продукции на 121, 8 млн евро, то за 9 месяцев этого года было ввезено табака всего на 67, 9 млн. евро.
Но если посмотреть на структуру импорта и выделить отдельно категорию электронных сигарет, то мы увидим резкий рост. От нуля в 2021 году, до 10,5 млн евро в 2022 году (возможно, ранее, они не были выделены в отдельную категорию).
Таким образом, наблюдается взрывной рост популярности различных видов электронных сигарет по сравнению с обычными сигаретами.
Собираемость акцизного налога тоже подтверждает рост популярности электронных сигарет.
За девять месяцев 2022 года акцизного налога было собрано на 144,8 % больше, чем в прошлом году. Всего было собрано 5,2 млн евро в качестве акциза.
В категории "другие табачные заменители" сбор акциза тоже сильно вырос. С 412 тыс. евро в 2021 году, до 1,2 млн евро в 2022 году. Рост дохода государства составил 195,7 %.
Рост на электронные сигареты и другие табачные заменители был не только в сборе акциза, но и в натуральном выражении.
Акциз на традиционные сигареты и табак остался примерно на том же уровне и составил в 2022 году 196 млн евро, что всего на 8,5 % больше, чем в прошлом году. Во многом текущий уровень сбора акциза, несмотря на падение импорта, обусловлен повышением уровня акцизного налога в 2022 году.
Есть ли ограничения для электронных сигарет сегодня?
Нельзя сказать, что сегодня рынок электронных сигарет совсем не регулируется. Например, все электронные устройства для курения и жидкости для их заправки, которые размещаются на рынке в Латвии, должны быть маркированы и иметь надпись, предупреждающую об опасности курения.
Есть требования и к конструкции электронных курительных устройств, и емкостей для их наполнения, внешнему виду упаковочных единиц и содержанию информации. Например, должны быть перечислены ингредиенты, количество никотина и рекомендации хранить в недоступном для детей месте.
Отдельно оговариваются требования к коммерсантам. Им требуется получить лицензию, сообщать об открытии мест торговли и др.
Однако, если Латвия не хочет получить такую же эпидемию курения у молодежи, как это было с потреблением "спайсов", то дополнительное регулирование этой отрасли очевидно все еще необходимо.
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