Родители и врачи объявили войну электронным сигаретам. Государство пока не спешит

В категории "другие табачные заменители" сбор акциза тоже сильно вырос. С 412 тыс. евро в 2021 году, до 1,2 млн евро в 2022 году. Рост дохода государства составил 195,7 %.

Рост на электронные сигареты и другие табачные заменители был не только в сборе акциза, но и в натуральном выражении.

Электронные сигарет и другие табачные заменители Фото: Скриншот с vid.gov.lv

Акциз на традиционные сигареты и табак остался примерно на том же уровне и составил в 2022 году 196 млн евро, что всего на 8,5 % больше, чем в прошлом году. Во многом текущий уровень сбора акциза, несмотря на падение импорта, обусловлен повышением уровня акцизного налога в 2022 году.

Есть ли ограничения для электронных сигарет сегодня?

Нельзя сказать, что сегодня рынок электронных сигарет совсем не регулируется. Например, все электронные устройства для курения и жидкости для их заправки, которые размещаются на рынке в Латвии, должны быть маркированы и иметь надпись, предупреждающую об опасности курения.

Есть требования и к конструкции электронных курительных устройств, и емкостей для их наполнения, внешнему виду упаковочных единиц и содержанию информации. Например, должны быть перечислены ингредиенты, количество никотина и рекомендации хранить в недоступном для детей месте.

Отдельно оговариваются требования к коммерсантам. Им требуется получить лицензию, сообщать об открытии мест торговли и др.

Однако, если Латвия не хочет получить такую же эпидемию курения у молодежи, как это было с потреблением "спайсов", то дополнительное регулирование этой отрасли очевидно все еще необходимо.