Сейм утвердил второе правительство Кариньша

Также введена должность вице-министра. Ранее сообщалось, что каждая из коалиционных партий может иметь право выдвигать не более одного вице-министра. Воспользуются ли этой возможностью и какие партии коалиции, пока неясно.

После утверждения нового правительства в среду состоялось и торжественное первое заседание Кабинета министров.

В декларации правительства подчеркивается, что целью правительства Кариньша являются экономические преобразования для лучшей жизни в Латвии. Для реализации этой цели необходимо решить задачи по пяти тесно связанным направлениям: безопасность, образование, энергетика, повышение конкурентоспособности и качества жизни, предусматривает план правительства.

В декларации говорится, что главной ценностью Латвии является человек, поэтому в настоящее время "мы все должны мобилизоваться для такого экономического роста, который улучшит жизнь для нас самих и будущих поколений".

Партнеры по коалиции подписали договор о сотрудничестве и договор о фискальной дисциплине, который предусматривает обязательство сократить структурный дефицит сектора государственного управления до 0,5% валового внутреннего продукта в 2025 году.

Четверо членов нового правительства работали и в предыдущем правительстве - Кариньш, Ринкевич, Индриксоне и Пунтулис.

Из 15 членов правительства 14 были избраны в 14-й Сейм, а генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Меньгелсоне не участвовала в выборах.