Сейм утвердил сегодня второе правительство во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").
Сейм утвердил второе правительство Кариньша
За правительство Кариньша проголосовали 54 депутата, против - 37.
Выборы в Сейм прошли 1 октября, а первое заседание парламента состоялось 1 ноября. Политическим силам, представленным в коалиции, понадобилось два с половиной месяца после выборов, чтобы сформировать правительство.
Коалиция будет иметь незначительное большинство в 14-м Сейме - 54 голоса из 100. Правительство составляют "Новое Единство" с 26 депутатами в Сейме, "Объединенный список" с 15 депутатами и Национальное объединение с 13.
В оппозиции будут работать Союз зеленых и крестьян, "За стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте".
Состав нового кабинета министров:
- Премьер-министр - Кришьянис Кариньш ("Новое Единство");
- Министр финансов - Арвил Ашераденс ("Новое Единство");
- Министр экономики - Илзе Индриксоне (Нацобъединение);
- Министр иностранных дел - Эдгар Ринкевич ("Новое Единство");
- Министр обороны - Инара Мурниеце (Нацобъединение);
- Министр сообщения - Янис Витенбергс (Нацобъединение);
- Министр здравоохранения - Лига Меньгелсоне ("Объединенный список");
- Министр юстиции - Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство");
- Министр культуры - Наурис Пунтулис (Нацобъединение);
- Министр внутренних дел - Марис Кучинскис ("Объединенный список");
- Министр образования и науки - Анда Чакша ("Новое Единство");
- Министр климата и энергетики - Раймонд Чударс ("Новое Единство");
- Министр охраны окружающей среды и регионального развития - Марис Спринджукс ("Объединенный список");
- Министр благосостояния - Эвика Силиня ("Новое Единство");
- Министр земледелия - Дидзис Шмитс ("Объединенный список");
- Министр сообщения Янис Витенбергс (Нацобъединение).
Также введена должность вице-министра. Ранее сообщалось, что каждая из коалиционных партий может иметь право выдвигать не более одного вице-министра. Воспользуются ли этой возможностью и какие партии коалиции, пока неясно.
После утверждения нового правительства в среду состоялось и торжественное первое заседание Кабинета министров.
В декларации правительства подчеркивается, что целью правительства Кариньша являются экономические преобразования для лучшей жизни в Латвии. Для реализации этой цели необходимо решить задачи по пяти тесно связанным направлениям: безопасность, образование, энергетика, повышение конкурентоспособности и качества жизни, предусматривает план правительства.
В декларации говорится, что главной ценностью Латвии является человек, поэтому в настоящее время "мы все должны мобилизоваться для такого экономического роста, который улучшит жизнь для нас самих и будущих поколений".
Партнеры по коалиции подписали договор о сотрудничестве и договор о фискальной дисциплине, который предусматривает обязательство сократить структурный дефицит сектора государственного управления до 0,5% валового внутреннего продукта в 2025 году.
Четверо членов нового правительства работали и в предыдущем правительстве - Кариньш, Ринкевич, Индриксоне и Пунтулис.
Из 15 членов правительства 14 были избраны в 14-й Сейм, а генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Меньгелсоне не участвовала в выборах.
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