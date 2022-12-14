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Сейм утвердил второе правительство Кариньша

rus.tvnet.lv/LETA
Сейм утвердил второе правительство Кариньша
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Фото: TVNET

Сейм утвердил сегодня второе правительство во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

За правительство Кариньша проголосовали 54 депутата, против - 37.

Выборы в Сейм прошли 1 октября, а первое заседание парламента состоялось 1 ноября. Политическим силам, представленным в коалиции, понадобилось два с половиной месяца после выборов, чтобы сформировать правительство.

Коалиция будет иметь незначительное большинство в 14-м Сейме - 54 голоса из 100. Правительство составляют "Новое Единство" с 26 депутатами в Сейме, "Объединенный список" с 15 депутатами и Национальное объединение с 13.

В оппозиции будут работать Союз зеленых и крестьян, "За стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте".

Состав нового кабинета министров:

  • Премьер-министр - Кришьянис Кариньш ("Новое Единство");
  • Министр финансов - Арвил Ашераденс ("Новое Единство");
  • Министр экономики - Илзе Индриксоне (Нацобъединение);
  • Министр иностранных дел - Эдгар Ринкевич ("Новое Единство");
  • Министр обороны - Инара Мурниеце (Нацобъединение);
  • Министр сообщения - Янис Витенбергс (Нацобъединение);
  • Министр здравоохранения - Лига Меньгелсоне ("Объединенный список");
  • Министр юстиции - Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство");
  • Министр культуры - Наурис Пунтулис (Нацобъединение);
  • Министр внутренних дел - Марис Кучинскис ("Объединенный список");
  • Министр образования и науки - Анда Чакша ("Новое Единство");
  • Министр климата и энергетики - Раймонд Чударс ("Новое Единство");
  • Министр охраны окружающей среды и регионального развития - Марис Спринджукс ("Объединенный список");
  • Министр благосостояния - Эвика Силиня ("Новое Единство");
  • Министр земледелия - Дидзис Шмитс ("Объединенный список");
  • Министр сообщения Янис Витенбергс (Нацобъединение).

Также введена должность вице-министра. Ранее сообщалось, что каждая из коалиционных партий может иметь право выдвигать не более одного вице-министра. Воспользуются ли этой возможностью и какие партии коалиции, пока неясно.

После утверждения нового правительства в среду состоялось и торжественное первое заседание Кабинета министров.

В декларации правительства подчеркивается, что целью правительства Кариньша являются экономические преобразования для лучшей жизни в Латвии. Для реализации этой цели необходимо решить задачи по пяти тесно связанным направлениям: безопасность, образование, энергетика, повышение конкурентоспособности и качества жизни, предусматривает план правительства.

В декларации говорится, что главной ценностью Латвии является человек, поэтому в настоящее время "мы все должны мобилизоваться для такого экономического роста, который улучшит жизнь для нас самих и будущих поколений".

Партнеры по коалиции подписали договор о сотрудничестве и договор о фискальной дисциплине, который предусматривает обязательство сократить структурный дефицит сектора государственного управления до 0,5% валового внутреннего продукта в 2025 году.

Четверо членов нового правительства работали и в предыдущем правительстве - Кариньш, Ринкевич, Индриксоне и Пунтулис.

Из 15 членов правительства 14 были избраны в 14-й Сейм, а генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Меньгелсоне не участвовала в выборах.

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