Гражданин Украины оштрафован на 2000 евро за поддельные водительские права

На пограничном пункте Гребнево пограничники проверили въезжающую в Латвию машину.

Водитель транспортного средства - гражданин Украины 1985 года рождения - при проверке документов предъявил пограничникам поддельное украинское водительское удостоверение, а также поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства.