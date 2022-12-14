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Гражданин Украины оштрафован на 2000 евро за поддельные водительские права

rus.tvnet.lv
Гражданин Украины оштрафован на 2000 евро за поддельные водительские права
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Граница с Латвией
Граница с Латвией Фото: Shutterstock

Прокуратура наложила на гражданина Украины штраф в размере 2000 евро за использование поддельных водительских прав, сообщили в Государственной пограничной службе.

На пограничном пункте Гребнево пограничники проверили въезжающую в Латвию машину.

Водитель транспортного средства - гражданин Украины 1985 года рождения - при проверке документов предъявил пограничникам поддельное украинское водительское удостоверение, а также поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Прокуратура оштрафовала нарушителя на 2000 евро за совершение уголовного преступления.

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