Прокуратура наложила на гражданина Украины штраф в размере 2000 евро за использование поддельных водительских прав, сообщили в Государственной пограничной службе.
Гражданин Украины оштрафован на 2000 евро за поддельные водительские права
Гражданин Украины оштрафован на 2000 евро за поддельные водительские права
На пограничном пункте Гребнево пограничники проверили въезжающую в Латвию машину.
Водитель транспортного средства - гражданин Украины 1985 года рождения - при проверке документов предъявил пограничникам поддельное украинское водительское удостоверение, а также поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства.
Прокуратура оштрафовала нарушителя на 2000 евро за совершение уголовного преступления.
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