Латвийская радиоведущая и певица Лиене Ушакова свою популярность приобрела после участия в шоу O!Kartes Skatuve. Тогда у брюнетки была еще фамилия Брикоуска. Но уже в то время она привлекала к себе внимание пикантными выражениями в СМИ и яркой ночной жизнью. Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
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Лиене Ушакова, она же Sexy Lee: участие в "Х-Фактор", откровенные фото и громкие скандалы
В ноябре 2013 года в передаче Tikai ar ielūgumiem певица рассказала, что она вышла замуж за Александра Ушакова и сменила фамилию.
Любопытный факт: свидетелем на свадьбе у Лиене был Маркус Рива.
Видео: Лиене Ушакова на шоу O!Kartes skatuve
Как известно, сын Ушаковой родился в сентябре 2013 года, а замуж она вышла в ноябре того же года. Но брак потерпел неудачу, и теперь Лиене раскрывает причину. На восстановление отношений с бывшим мужем ушло много времени, но теперь они хорошие.
Какое-то время экс-супруги даже не разговаривали друг с другом. "Сначала я подумала, что другому человеку очень больно, я это знаю, и мне тоже нелегко, у меня тоже есть сердце! Я никогда не хотела никого обидеть, но в то же время быть с кем-то, зная, что можно быть счастливой и в других отношениях…" - комментирует Ушакова причины развода.
Лиене призналась, что именно она разорвала отношения, а также сделала шаг и попросила прощения. "Я сказала ему, что он лучший папа и лучший мужчина, я просто хочу, чтобы он был счастлив".
Были периоды, когда Лиене то открывала для публики, то закрывала свой Instagram-аккаунт. Тем не менее в ее Instagram всегда повышен градус, хотя она при этом прикрывает обнаженные места.
Девушка больше известна под псевдонимом Sexy Lee. В 2017 году она шокировала членов жюри украинского шоу "X-Фактор" своим поведением и неординарной внешностью.
В интервью журналисту телеканала СТБ Ушакова рассказала, как попала на радио, где работала на тот момент уже 8 лет, а также призналась, что грудь у нее "не своя".
Ведущий шоу тоже не остался равнодушным к аппетитным формам певицы, но вовремя вспомнил, что женат, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. "Горячий привет вам из Риги!" - воскликнула Лиене, выходя на сцену украинского шоу.
"Для Риги - более чем горячий", - моментально парировал Pianoбой (украинский музыкант Дмитрий Шуров).
В диалоге с Олегом Винником Лиене была еще более откровенной. На реплику исполнителя о том, что у них общий интерес - бодибилдинг, она заявила: "Мы можем не только в зал ходить, зайчик". После еще нескольких нестандартных вопросов певица согласилась сделать то, для чего пришла.
Рижанка исполнила песню Amy Winehouse Back To Black в схожей с оригиналом манере, чем вызвала непонимание со стороны зрителей и некоторых членов жюри.
Видео: Лиене Ушакова на шоу "Х-Фактор"
В конце 2018 года Лиене оказалась в центре громкого скандала о донжуане, который якобы обманул более 500 женщин.
В 2019 году она приняла участие в программе "Ну-ка, все вместе" на пропагандистском канале "Россия 1" с Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым.
В 2020 году Лиене Ушакова зарегистрировалась на платформе OnlyFans. Ее красавица воспринимает как бонус, с которым можно работать для поддержания своей популярности. В ток-шоу режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dziļi ar Džili она рассказала, как на этой платформе можно зарабатывать, кто ее аудитория, а также какого типа контент там можно найти.
Лиене порассуждала об опыте отношений и о том, какие мужчины кажутся женщинам наиболее привлекательными. Кроме того, она призналась, чем готова пожертвовать ради отношений.
В интервью Джилинджеру Ушакова отметила, что это не порносайт, как обычно его называют в латвийских СМИ, это та же самая платформа, что и Instagram, в которой контентом делятся представители различных профессий, но при этом желающие посмотреть должны заплатить: "У меня нет потребности в чрезвычайно большом количестве фанатов. Нужны лишь некоторые, платежеспособные".
Сколько у Лиене подписчиков? "Сейчас не так много - то вверх, то вниз. У меня большая абонентская плата, что, признаюсь, среднестатистическому латвийцу покажется дорого. Но в таком случае это не мой клиент", - рассказала Ушакова в программе. Какова же абонентская плата? "30 долларов в месяц. В среднем девочки ставят от 2 до 5 долларов, поэтому моя кажется большой!". Девушку особо не беспокоит возможная утечка контента: "Утечка фотографий часто приводит новых поклонников, клиентов".
Впрочем, если вам стало интересно, что же у Лиене в Instagram-аккаунте - рекомендуем подписаться.
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