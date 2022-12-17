Лиене Ушакова, она же Sexy Lee: участие в "Х-Фактор", откровенные фото и громкие скандалы

В 2019 году она приняла участие в программе "Ну-ка, все вместе" на пропагандистском канале "Россия 1" с Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым.

В 2020 году Лиене Ушакова зарегистрировалась на платформе OnlyFans. Ее красавица воспринимает как бонус, с которым можно работать для поддержания своей популярности. В ток-шоу режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dziļi ar Džili она рассказала, как на этой платформе можно зарабатывать, кто ее аудитория, а также какого типа контент там можно найти.

Лиене порассуждала об опыте отношений и о том, какие мужчины кажутся женщинам наиболее привлекательными. Кроме того, она призналась, чем готова пожертвовать ради отношений.

Лиене Ушакова Фото: Скриншот

В интервью Джилинджеру Ушакова отметила, что это не порносайт, как обычно его называют в латвийских СМИ, это та же самая платформа, что и Instagram, в которой контентом делятся представители различных профессий, но при этом желающие посмотреть должны заплатить: "У меня нет потребности в чрезвычайно большом количестве фанатов. Нужны лишь некоторые, платежеспособные".

Сколько у Лиене подписчиков? "Сейчас не так много - то вверх, то вниз. У меня большая абонентская плата, что, признаюсь, среднестатистическому латвийцу покажется дорого. Но в таком случае это не мой клиент", - рассказала Ушакова в программе. Какова же абонентская плата? "30 долларов в месяц. В среднем девочки ставят от 2 до 5 долларов, поэтому моя кажется большой!". Девушку особо не беспокоит возможная утечка контента: "Утечка фотографий часто приводит новых поклонников, клиентов".

Впрочем, если вам стало интересно, что же у Лиене в Instagram-аккаунте - рекомендуем подписаться.