Вера Брежнева беременна, а Лайме Вайкуле грозит наказание?

Вера Брежнева беременна?

7 декабря украинская певица Вера Брежнева выступила с концертом в Риге, выйдя на сцену впервые за долгое время. После начала войны в Украине она покинула Россию. Позднее певица призналась, что первое время находилась в сильнейшей депрессии, но затем взяла себя в руки и стала заниматься благотворительностью.

Концерт Веры Брежневой в Риге прошел с аншлагом. Певица появилась на сцене в струящемся белом платье, которое полностью скрыло ее фигуру. После концерта многие желтые издания заговорили о беременности звезды, пишет 1V.ru.

Зрители отметили, что раньше артистка всегда выступала в обтягивающих топах и на каблуках, а теперь была босиком.

Ни Константин Меладзе, ни Вера Брежнева никак на эти слухи не отреагировали.

Галерея: Вера Брежнева в Риге

Грозит ли Лайме Вайкуле наказание?

Ряд российских СМИ придумали фейк об уголовном наказании Лаймы Вайкуле в Латвии. В желтой прессе и Telegram-каналах широко распространилась новость о том, что депутат сейма Алдис Гобземс якобы призвал осудить Лайму Вайкуле за ее фразу "Я содержала весь СССР". Писали, что артистку якобы даже лишат гражданства.

Правда, оказалось, что СМИ запутались в формулировках, за что именно Алдис Гобземс хочет посадить или депортировать певицу. Так, например, "Вечерняя Москва" утверждает, что за "поддержку советской власти", а Readovka уверена, что за "участие в финансировании оккупации Латвии", CT News же пытаются убедить читателей, что Вайкуле виновата в "спонсировании мирового терроризма", пишет Сенсаций.нет.

Но все эти "обвинения" являются не более чем фейком.

Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео