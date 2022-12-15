Красивые, модные и интригующие: рождественские подарки для самых близких

Долгожданный праздник можно ощутить даже не глядя в календарь: центры городов и деревень озарены гирляндами новогодних елок, на радиостанциях все чаще звучат рождественские песни, а тематические декорации заняли почетные места в магазинах. После двухлетнего перерыва мы снова сможем встречать Рождество и Новый год в более широком кругу родных и близких, поэтому радость встречи хочется передать с хорошим угощением, сердечностью, а также столь привычными и долгожданными подарками. На этот раз из-за экономической ситуации под елкой может быть меньше ярких коробок с подарками, а потому лучше, чтобы они были ценными и полезными.