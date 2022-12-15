Долгожданный праздник можно ощутить даже не глядя в календарь: центры городов и деревень озарены гирляндами новогодних елок, на радиостанциях все чаще звучат рождественские песни, а тематические декорации заняли почетные места в магазинах. После двухлетнего перерыва мы снова сможем встречать Рождество и Новый год в более широком кругу родных и близких, поэтому радость встречи хочется передать с хорошим угощением, сердечностью, а также столь привычными и долгожданными подарками. На этот раз из-за экономической ситуации под елкой может быть меньше ярких коробок с подарками, а потому лучше, чтобы они были ценными и полезными.
Красивые, модные и интригующие: рождественские подарки для самых близких
Заботимся о здоровье
Если вы хотите проявить искреннюю заботу о здоровье своих близких, то за подарком далеко ходить не надо.
Осенью компания Huawei представила первые смарт-часы, которые могут регулярно измерять артериальное давление и делать электрокардиограмму.
Watch D не требуют сравнения первых измерений с медицинским измерительным прибором или специальной конфигурацией. Вам достаточно надеть часы на руку, создать график измерений и прибор начнет свою работу, предложив провести измерение в указанное время. Об этом позаботится надувная подушка безопасности, прикрепленная под резиновым ремешком шириной три сантиметра, инновационный воздушный насос и специальные датчики. Пользователь в одиночку должен сесть на стул в прямом положении, не скрестив ноги, поднять руку с часами на высоту сердца, поддерживая другой ладонью локоть, и сидеть около минуты без широких движений и разговоров. Во время измерения подушка надувается и сдавливает запястье, а датчики считывают артериальное давление. Как обычно, все результаты измерений сохраняются и могут быть просмотрены в мобильном приложении "Здоровье".
При весе 41 грамм Watch D, сертифицированные по требованиям стандарта влагостойкости IP68, также хорошо проявляют себя в других функциях смарт-часов. Они считают шаги, подсчитывает потребляемые калории, измеряют пульс, стресс, качество сна, насыщение кислородом и температуру кожи, умеют отслеживать реакцию организма на нагрузку, вызванную более чем 70 видами спорта, предлагают составить график тренировок и рисуют пройденный маршрут на карте во время движения.
На цветном 1,64-дюймовом AMOLED-дисплее можно читать сообщения с подключенного смартфона, просматривать прогноз погоды и видеть входящие звонки. Универсальное устройство, которое работает около 7 дней без подзарядки, можно приобрести за 349 евро, что меньше 15 евро в месяц при оплате в рассрочку на 24 месяца.
Радость для энтузиастов фотографии
Любители фотографии смогут порадоваться смартфону, который авторитетный оценщик камер мобильных устройств DXOMARK признал обладателем лучшей камеры (на данный момент).
Это новейший флагман Huawei, Mate 50 Pro. Этот телефон доступен в двух версиях. Классический за 1299 евро и оранжевая версия из веганской кожи за 1399 евро. Модель Orange Vegan Leather отличается как материалом отделки, так и специальной прочностью корпуса - в 10 раз более прочным защитным стеклом и способностью выдерживать погружение в воду на глубину до 6 метров.
Наиболее заметной частью Mate 50 Pro в обеих версиях является система камер Ultra Aperture XMAGE, встроенная в круглую рамку. Основная камера имеет 50-мегапиксельный датчик изображения и диафрагму F1.4, которая пропускает на 24% больше света, чем предыдущая модель. Поэтому фотографии, сделанные как днем, так и ночью, отличаются высоким качеством. Между тем, 64-мегапиксельная камера с 3,5-кратным перископическим объективом обеспечивает 100-кратный зум, а 13-мегапиксельная широкоугольная камера позволяет поместить в кадр больше объектов.
6,74-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2616x1212 пикселей и способен отображать более миллиарда оттенков. Любители видео и компьютерных игр оценят поддержку HDR10+ и частоту обновления 120 герц, а также впечатляющую яркость 570 нит. Аккумулятор емкостью 4700 мАч позволяет воспроизводить видео до 17 часов без подзарядки. С другой стороны, для зарядки в комплект входит зарядное устройство на 66 Вт, которое восполняет запасы электроэнергии до отметки 80% примерно за 30 минут.
Блеск в глазах молодежи
Молодежь легко может восхитить еще одна новинка Huawei - смартфон nova 10 Pro.
Он в два раза дешевле Mate 50 Pro, но предлагает опции, которые заинтересуют молодых людей. Во-первых, это чрезвычайно привлекательный дизайн.
Особенно звездно-серебристая модель. Ее задняя крышка покрыта крошечными, но осязаемыми кристаллами, которые приятно переливаются на свету. С другой стороны, овальный блок задней камеры окружен позолоченным молдингом.
Поскольку молодежь проводит много времени, глядя в экран телефона, nova 10 Pro имеет широкий и качественный 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2650 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 герц. Он способен отображать 1,07 миллиарда тонов, так что изображение получается невероятно ярким. Экран выполнен в 3D-дизайне с загнутыми боковыми гранями, благодаря чему эффективно используется вся площадь корпуса. Дизайнерам удалось создать очень тонкое и легкое устройство. Его толщина составляет 6,88 миллиметра, а вес - всего 168 граммов.
Еще одна особенность, которая понравится молодежи, - это двойная фронтальная камера, которая может снимать изображение с разрешением до 60 мегапикселей.
Поэтому селфи можно распечатать в размере большого плаката. Две камеры также заботятся о большем количестве собранного света, поэтому ночью селфи также получаются превосходными. Двойная камера предоставляет интересные возможности в режиме видеосъемки. Например, два плана.
Не менее впечатляет и прилагаемое к телефону зарядное устройство на 100 Вт. Аккумулятор емкостью 4500 мАч в режиме SuperCharge Turbo заряжается чуть дольше, чем за 20 минут.
Разделив стоимость в 599 евро на два года, вам нужно будет платить всего по 25 евро в месяц.
Звонкие приветствия в праздники
Ценители музыки будут вам благодарны за беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro 2. Наушники за 200 евро с системой из трех микрофонов активно подавляют шум, снижая уровень мешающих звуков на целых 47 децибел. Соответствуя стандарту водонепроницаемости IP54, наушники работают 6,5 часов в обычном режиме и 4 часа в режиме активного шумоподавления на одном заряде.
Если добавить питание от встроенного в корпус аккумулятора, то общее время работы достигает даже 30 часов.
Более дешевая альтернатива - Huawei Freebuds SE. Они стоят всего 45 евро. Модель выделяется своей удивительной легкостью. Качественные музыкальные наушники работают до 6 часов от одного заряда и 24 часа вместе с чехлом.
Какой из этих замечательных вещей вы порадуете своих близких?
Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvija.
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