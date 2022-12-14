Коалиция продолжит дискуссии по иммиграционной политике

Депутат Сейма от "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс в ходе дебатов перед утверждением нового правительства в среду прогнозировал, что самой большой проблемой в работе правительства будет привлечение квалифицированной рабочей силы. Кулбергс подчеркнул, что необходимо проводить соответствующую политику, чтобы не потерять предприятия, которые являются самым большим ресурсом Латвии.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после утверждения на посту премьер-министра прокомментировал эту тему на пресс-конференции в среду. Отвечая на вопрос о скептической позиции Национального объединения по вопросам иммиграционной политики, Кариньш признал, что мнение "Нового Единства" и ОС по этой проблеме другое.

В то же время между партиями нет разногласий о необходимости поиска высококвалифицированных людей, например, инженеров для работы в компаниях, сказал Кариньш.

Премьер-министр сообщил, что в настоящее время у коалиции нет согласия по иммиграционной политике, но обсуждение этого вопроса будет продолжено. При этом он воздержался назвать крайний срок, когда должно быть достигнуто соглашение.