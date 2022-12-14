Коалиция продолжит дискуссии о том, какой должна быть иммиграционная политика, а также можно ли и по каким критериям привлекать из-за рубежа необходимых для национальной экономики работников.
Коалиция продолжит дискуссии по иммиграционной политике
Депутат Сейма от "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс в ходе дебатов перед утверждением нового правительства в среду прогнозировал, что самой большой проблемой в работе правительства будет привлечение квалифицированной рабочей силы. Кулбергс подчеркнул, что необходимо проводить соответствующую политику, чтобы не потерять предприятия, которые являются самым большим ресурсом Латвии.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш после утверждения на посту премьер-министра прокомментировал эту тему на пресс-конференции в среду. Отвечая на вопрос о скептической позиции Национального объединения по вопросам иммиграционной политики, Кариньш признал, что мнение "Нового Единства" и ОС по этой проблеме другое.
В то же время между партиями нет разногласий о необходимости поиска высококвалифицированных людей, например, инженеров для работы в компаниях, сказал Кариньш.
Премьер-министр сообщил, что в настоящее время у коалиции нет согласия по иммиграционной политике, но обсуждение этого вопроса будет продолжено. При этом он воздержался назвать крайний срок, когда должно быть достигнуто соглашение.
Премьер-министр считает, то разговор об иммиграционной политике должен основываться на объективных данных о том, какие именно работники нужны. Политик согласен с тем, что необходимо взвесить интеграционные возможности государства, принимая во внимание историю Латвии, последствия въезда до 700 тысяч человек во время советской оккупации без согласия латвийского населения.
Поэтому необходимо одновременно взвешивать как экономические потребности, так и то, как обеспечить процесс интеграции, сказал Кариньш.
Говоря в целом о дальнейшей работе, премьер-министр выразил надежду, что и в 14-м Сейме, как и раньше, по важным для государства вопросам удастся перейти границу между коалицией и оппозицией, чтобы сотрудничать. Кариньш сослался на заявления представителей оппозиции о готовности сотрудничать по некоторым вопросам.
Так политик ответил на вопрос, как будет обеспечена поддержка так называемых "срочных" законопроектов, которые необходимо принять в ближайшее время.
В то же время, если оппозиция будет единодушно голосовать по "срочному" законопроекту, у коалиции не хватит голосов для его принятия.
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