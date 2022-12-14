В среду вечером была частично нарушена работа мобильного оператора LMT. В частности, некоторые пользователи жаловались на нарушения в мобильной связи, а другие - на сложности с осуществлением звонков.
Вечером в среду была частично нарушена работа мобильного оператора LMT
Вечером в среду была частично нарушена работа мобильного оператора LMT
TVNET пока не удалось связаться с представителями LMT, чтобы выяснить причину неполадок.
@mansLMT šim jāpievērš uzmanību— Jānis Cīmiņš (@janiscimins) December 14, 2022
Вскоре после 23 часов неполадки были устранены.
TVNET пока не удалось связаться с представителями LMT, чтобы выяснить причину неполадок.
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