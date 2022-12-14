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Вечером в среду была частично нарушена работа мобильного оператора LMT

TVNET rus.tvnet.lv
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Вечером в среду была частично нарушена работа мобильного оператора LMT
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Мобильный телефон. Иллюстративное фото
Мобильный телефон. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду вечером была частично нарушена работа мобильного оператора LMT. В частности, некоторые пользователи жаловались на нарушения в мобильной связи, а другие - на сложности с осуществлением звонков.

TVNET пока не удалось связаться с представителями LMT, чтобы выяснить причину неполадок.

Вскоре после 23 часов неполадки были устранены.

TVNET пока не удалось связаться с представителями LMT, чтобы выяснить причину неполадок.

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