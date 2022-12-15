Видео ⟩ Лесовладелец подписал договор, не прочитав, и потерял тысячи евро

В Стамериенской волости неполные шесть гектаров леса унаследовала мать Дзинтарса, которая доверила своему сыну заботу о собственности и хозяйствование. Он признался, что оформление документов, чтобы зафиксировать имущество в Земельной книге, постоянно откладывалось на потом, потому что самому пройти все инстанции трудно и денег не было.

И вдруг Дзинтарса нашли доброжелатели, которые готовы были заполнить все необходимые документы за него, но за это надо было заплатить вознаграждение. Фирма называлась Dižozols.

Дзинтарсу посоветовали оформить доверенность, чтобы представители предприятия могли уладить все вопросы, связанные с лесной документацией. Кроме того, устно договорились, сколько леса за вознаграждение в 9455 евро предприятие может разработать.

Подписание договора состоялось у собственника дома. Он подписал его, не читая и надеясь, что устное соглашение останется в силе. Но с этого момента начались все проблемы. Дзинтарс признался, что до сих пор не читал контракт.

"В конце оказалось, что все забрали - 5,8 гектара, которые я не могу ни трогать, ни взять, даже ветки собирать. Теперь я ничего не могу поделать, мне надо идти воровать. У меня больше нет ни денег, ни леса", - говорит Дзинтарс.

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