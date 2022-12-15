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Видео ⟩ Пьяный автомобильный вор въехал в стену

rus.tvnet.lv
Пьяный автомобильный вор въехал в стену
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Скриншот из видео. Разбитая машина.
Скриншот из видео. Разбитая машина. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Некий курьер, выполняя свои трудовые обязанности и поставляя заказ клиентам на ул. Калнциема, в Риге, остался без автомобиля, сообщает передача TV3 Degpunktā. 

Его украл некий пьяный прохожий, который слишком далеко не уехал, потому что врезался в стену, сильно повредив Ford.

Автомобиль был украден в тот момент, когда курьер отнес заказ на пункт доставки. Он признает, что оставил машину незапертой.

Позже полиция узнала, что у вор, оказавшийся в стене, было более чем два промилле алкоголя в крови. Кроме того у него не было водительского удостоверения.

Мужчина покинул место происшествия, но потом в стабильном состоянии был доставлен в больницу.

Представители Государственной полиции утверждают, что после задержания виновного доставили в полицейский участок.

Подробнее смотрите в сюжете!

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