Видео ⟩ Пьяный автомобильный вор въехал в стену

Его украл некий пьяный прохожий, который слишком далеко не уехал, потому что врезался в стену, сильно повредив Ford.

Автомобиль был украден в тот момент, когда курьер отнес заказ на пункт доставки. Он признает, что оставил машину незапертой.

Позже полиция узнала, что у вор, оказавшийся в стене, было более чем два промилле алкоголя в крови. Кроме того у него не было водительского удостоверения.

Мужчина покинул место происшествия, но потом в стабильном состоянии был доставлен в больницу.

Представители Государственной полиции утверждают, что после задержания виновного доставили в полицейский участок.

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