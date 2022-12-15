Фото ⟩ Как Россия восстанавливает пострадавший от взрыва Крымский мост

Утро 8 октября доставило неприятный сюрприз для России, когда при таинственных условиях на стратегически важном Крымском мосту в Керчи произошел взрыв, нанеся повреждения и вызвав хаос. Россия быстро пытается его восстановить, и спутниковые снимки показали, как это делается, передает британское СМИ BBC.
Мост в большой степени восстановлен.
Взрыв вызвал большие проблемы для России, учитывая, что мост очень важен как стратегический и символический объект.
Фото: взрыв на Крымском мосту
Ликвидация повреждений и ремонтные работы начались вскоре после взрыва 8 октября. Ремонт Россия надеется закончить в июле 2023 года. Хотя еще много дел, кажется, что процесс идет быстрее, чем ожидалось, передает BBC.
Как Россия чинила мост после взрыва?
Вскоре после взрыва поставленные на лодки подъемные краны были доставлены до поврежденной части моста. Ими были сняты четыре разрушенные и сломанные участки дороги.
К концу октября мост уже был готов к новым строительным работам.
В ноябре над мостом стоял густой облачный покров, который мешал спутниковым изображениям понять, как реконструируется мост. Однако в процессе дополнительных исследований были предоставлены записи из социальных сетей и сюжеты региональных новостей.
На изображениях видно, что на месте взрыва с использованием огромных плоскоповерхностных транспортеров доставлены предварительно подготовленные участки проезжей части. Они были доставлены из российского побережья за семь часов. Этапы проезжей части затем размещали подъемные краны, которые были размещены на стабильных частях моста.
Наконец, новые участки проезжей части были асфальтированы.
"Мост починили намного быстрее, чем обычные проекты гражданской инженерии", - комментирует исследователь гражданской инженерии Эндрю Бар, добавив, что мост как военная и политическая ценность определяется приоритетом, особенно во время войны.
5 декабря мост посетил президент России Владимир Путин, проехав по нему на машине марки Mercedes-Benz. В тот день этому событию было уделено внимание всех российских СМИ. "Прослушав доклад российского вице-премьера Марата Хуснулина, Путин приказал привести мост к идеальному состоянию", - сообщило независимое СМИ "Медуза".
Насколько мост был поврежден?
По мосту мостом пользуется как автотранспорт, так и железнодорожное движение через Керченский пролив между Россией и Крымским полуостровом, который Россия аннексировала в 2014 году.
Спутниковые снимки показали, что из-за взрыва этап одной проезжей части упал в море. Поврежденная часть составила 274 метра.
Взрыв также поджег топливные баки проезжающего поезда на соседнем железнодорожном мосту. Однако вскоре после этого железнодорожное сообщение вновь было восстановлено.
Из-за взрыва погибли три человека.
С тех пор мост закрыт для интенсивного дорожного движения, однако для небольшого движения его использовать разрешается.
Причина взрыва по-прежнему неизвестна. Российские должностные лица сообщили, что это был террористический акт, осуществленный двумя мужчинами из юга России, которые в момент взрыва на мосту находились в грузовом автомобиле.
Другие версии свидетельствуют о том, что взрыв мог быть нападением, осуществленным ракетой или морским дроном, запущенным из лодки. Украина не подтвердила ни одно из этих возможных объяснений.
Насколько России важен Крымский мост?
Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымским полуостровом, является символическим соединением между Россией и Крымом, а также практическим важным путем военного снабжения. Мост является единственным транспортным соединением между Россией и Крымским полуостровом. Это был важный путь снабжения российской армией.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия решила построить мост, чтобы соединить полуостров с территорией России. Первоначально открывая его в 2018 году, российские СМИ Крымский мост назвали "строением века".
Фото: Путин в 2018 году открывает Крымский мост
Взрыв серьезно уменьшил способность России обеспечить снабжение своего войска, и вместо этого пришлось использовать ограниченное паромное сообщение.
Это очень важно для доставки таких товаров, как горючее и продовольствие гражданским жителям Крыма и базам морских сил в Севастополе, где находится российский черноморской флот.
С момента вторжения России в Украину 24 февраля мост стал главным путем для снабжения российских сил на юге Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!