Фото ⟩ Как Россия восстанавливает пострадавший от взрыва Крымский мост

Фото: AP/Scanpix

Наконец, новые участки проезжей части были асфальтированы.

"Мост починили намного быстрее, чем обычные проекты гражданской инженерии", - комментирует исследователь гражданской инженерии Эндрю Бар, добавив, что мост как военная и политическая ценность определяется приоритетом, особенно во время войны.

5 декабря мост посетил президент России Владимир Путин, проехав по нему на машине марки Mercedes-Benz. В тот день этому событию было уделено внимание всех российских СМИ. "Прослушав доклад российского вице-премьера Марата Хуснулина, Путин приказал привести мост к идеальному состоянию", - сообщило независимое СМИ "Медуза".

Насколько мост был поврежден?

По мосту мостом пользуется как автотранспорт, так и железнодорожное движение через Керченский пролив между Россией и Крымским полуостровом, который Россия аннексировала в 2014 году.

Спутниковые снимки показали, что из-за взрыва этап одной проезжей части упал в море. Поврежденная часть составила 274 метра.

Вид на Крымский мост 12 октября, четыре дня после взрыва. Фото: Reuters/Scanpix

Взрыв также поджег топливные баки проезжающего поезда на соседнем железнодорожном мосту. Однако вскоре после этого железнодорожное сообщение вновь было восстановлено.

Из-за взрыва погибли три человека.

С тех пор мост закрыт для интенсивного дорожного движения, однако для небольшого движения его использовать разрешается.

Причина взрыва по-прежнему неизвестна. Российские должностные лица сообщили, что это был террористический акт, осуществленный двумя мужчинами из юга России, которые в момент взрыва на мосту находились в грузовом автомобиле.