Элина Дидрихсоне вошла в список "30 до 30" от Forbes Latvija

Forbes Latvija опубликовал список лиц моложе 30 лет, которые уже добились успеха в своей карьере и в которых журнал видит потенциал.

Торговец одеждой Элина Дидрихсоне включена в раздел "Электронная коммерция и бизнес".

Журнал Forbes Latvija о девушке пишет: "Instagram-инфюенсера Элину Дидрихсоне от других отличает один существенный нюанс - она этот социальный инструмент использует не для рекламы или продвижения других брендов или производителей, а для развития своего собственного бизнеса. Интернет-магазин Butterfly.lv, в котором она и главная модель, имеет годовой оборот в размере 846 тысяч евро, принося чистую прибыль в размере 160 тысяч".

Журнал пишет, что цель проекта "30 до 30" - найти молодых людей, которые более успешны, чем другие в этом возрасте, и которые в будущем могут стать влиятельными людьми в своей отрасли.