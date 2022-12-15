Скандальный инфлюенсер и торговец одеждой Элина Дидрихсоне (25) некоторое время назад дала понять своим подписчикам в социальных сетях, что она, возможно, вошла в список "30 на 30" журнала Forbes Latvija. Что ж, теперь это официально известно - журнал опубликовал полный список, и Дидрихсоне тоже оказалась в нем, пишет Apollo.lv.
Элина Дидрихсоне вошла в список "30 до 30" от Forbes Latvija
Forbes Latvija опубликовал список лиц моложе 30 лет, которые уже добились успеха в своей карьере и в которых журнал видит потенциал.
Торговец одеждой Элина Дидрихсоне включена в раздел "Электронная коммерция и бизнес".
Журнал Forbes Latvija о девушке пишет: "Instagram-инфюенсера Элину Дидрихсоне от других отличает один существенный нюанс - она этот социальный инструмент использует не для рекламы или продвижения других брендов или производителей, а для развития своего собственного бизнеса. Интернет-магазин Butterfly.lv, в котором она и главная модель, имеет годовой оборот в размере 846 тысяч евро, принося чистую прибыль в размере 160 тысяч".
Журнал пишет, что цель проекта "30 до 30" - найти молодых людей, которые более успешны, чем другие в этом возрасте, и которые в будущем могут стать влиятельными людьми в своей отрасли.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!