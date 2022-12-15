"Проглотил кокаин". Четыре человека подозреваются в контрабанде наркотиков

Во время обысков было изъято более 1,5 килограмма кокаина, "рыночная" стоимость которого составляет примерно 159 000 евро,

а также наличные деньги в размере 29 985 евро, цифровые весы, удостоверяющие личность документы, пять легковых автомобилей, мобильные телефоны и компьютеры. На изъятые в рамках уголовного процесса транспортные средства и наличные средства наложен арест.

В уголовном процессе состоялось сотрудничество с иностранными правоохранительными учреждениями, которые из незаконного оборота изъяли 1,8 килограмма кокаина.

Суд применил к организатору преступной группы - лицу 1995 года рождения - меру пресечения в виде заключения под стражу, в свою очередь, остальные лица признаны подозреваемыми и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Уголовный процесс квалифицирован по части третьей статьи 190.1, части третьей статьи 195, части третьей статьи 253.1 и части второй статьи 281 Уголовного закона.

Одновременно в рамках уголовного процесса получена информация также о другом преступном деянии, не связанном с расследуемым, а именно в ходе обыска по месту жительства лица были изъяты 101,465 грамма высушенного галлюциногенного гриба, 1,539 грамма высушенного каннабиса (марихуаны) и мицелий грибов общей массой в 97,04 грамма.

Принято решение о начале уголовного процесса.

Подозреваемый в уголовном процессе признал свою вину в неразрешенном хранении наркотических веществ без цели их реализации и недозволенном выращивании содержащих психотропные вещества растений.

Уголовный процесс в декабре 2022 года направлен во многоотраслевую специализированную прокуратуру для начала уголовного преследования по признакам преступного деяния, предусмотренного частью второй статьи 253 и частью первой статьи 256 Уголовного закона.

В соответствии с Уголовным законом ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не констатируется в установленном законом об уголовном процессе порядке.