Налоговая и таможенная полиция Службы государственных доходов (VID) в декабре предложила начать уголовный процесс против четырех лиц за контрабанду, распространение наркотических веществ и легализацию полученных преступным путем средств. Дело направлено во многоотраслевую специализированную прокуратуру, указывается в VID.
"Проглотил кокаин". Четыре человека подозреваются в контрабанде наркотиков
В службе отмечается, что в мае 2022 года была получена информация о том, что участники организованной преступной группы, пересекая границу Латвии, могут ввезти в страну наркотические вещества в крупном размере.
Проверив полученную информацию, таможенный контроль перенаправил машину с гражданином Латвии 1976 года рождения, в отношении которого возникли подозрения, что он в своем теле может перевозить запрещенные вещества.
Человек был доставлен в медицинское учреждение, где выяснилось, что он проглотил 43 капсулы полимерного материала, в которых в общей сложности находилось 306 граммов кокаина.
В ходе расследования была получена информация о том, что подозреваемые занимаются контрабандой наркотических веществ из Южной Америки в Латвию и другие страны Европейского союза, перевозя проглоченные капсулы.
Продолжая следственные действия, в июне 2022 года сотрудники налоговой и таможенной полиции VID в рамках уголовного процесса в Риге и Рижском регионе провели несколько обысков. В них из незаконного оборота было извлечено большое количество наркотического вещества - кокаина. Он был расфасован в специальные капсулы, которые люди перевозили через границы европейских стран, проглотив их.
Во время обысков было изъято более 1,5 килограмма кокаина, "рыночная" стоимость которого составляет примерно 159 000 евро,
а также наличные деньги в размере 29 985 евро, цифровые весы, удостоверяющие личность документы, пять легковых автомобилей, мобильные телефоны и компьютеры. На изъятые в рамках уголовного процесса транспортные средства и наличные средства наложен арест.
В уголовном процессе состоялось сотрудничество с иностранными правоохранительными учреждениями, которые из незаконного оборота изъяли 1,8 килограмма кокаина.
Суд применил к организатору преступной группы - лицу 1995 года рождения - меру пресечения в виде заключения под стражу, в свою очередь, остальные лица признаны подозреваемыми и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Уголовный процесс квалифицирован по части третьей статьи 190.1, части третьей статьи 195, части третьей статьи 253.1 и части второй статьи 281 Уголовного закона.
Одновременно в рамках уголовного процесса получена информация также о другом преступном деянии, не связанном с расследуемым, а именно в ходе обыска по месту жительства лица были изъяты 101,465 грамма высушенного галлюциногенного гриба, 1,539 грамма высушенного каннабиса (марихуаны) и мицелий грибов общей массой в 97,04 грамма.
Принято решение о начале уголовного процесса.
Подозреваемый в уголовном процессе признал свою вину в неразрешенном хранении наркотических веществ без цели их реализации и недозволенном выращивании содержащих психотропные вещества растений.
Уголовный процесс в декабре 2022 года направлен во многоотраслевую специализированную прокуратуру для начала уголовного преследования по признакам преступного деяния, предусмотренного частью второй статьи 253 и частью первой статьи 256 Уголовного закона.
В соответствии с Уголовным законом ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не констатируется в установленном законом об уголовном процессе порядке.
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